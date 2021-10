Ross Brawn répond aux préoccupations concernant les changements de réglementation en 2022

Ross Brawn a répondu aux préoccupations des gens concernant les modifications généralisées de la réglementation à venir en 2022.

Avant cette année, il était largement admis que de tels changements étaient nécessaires compte tenu de la prédominance Mercedes avait dominé le reste du peloton depuis le début de l’ère hybride.

Cependant, avec cette saison produisant une bataille titanesque entre l’équipe allemande et Taureau rouge, beaucoup sont maintenant moins enthousiastes à l’idée de changer les choses si radicalement.

Brawn a répondu à ces préoccupations, réitérant la nécessité de nouvelles réglementations pour améliorer les courses de roue à roue en particulier.

« Ce week-end, j’ai entendu des commentaires sur la nécessité de modifier le règlement 2022 étant donné que nous vivons actuellement une saison aussi dorée cette année », a-t-il déclaré dans sa chronique sur le site de la F1.

« Je pense que cela ne comprend pas le fait que même si le championnat est passionnant cette année, les voitures ont toujours du mal à se suivre de près et à créer des opportunités de dépassement.

« Bien que les règles de 2022 ne changeront pas la situation du jour au lendemain, je pense qu’elles constituent une bien meilleure plate-forme pour améliorer les courses sur piste.

« Et je suis sûr qu’une fois les nouvelles règles établies, nous verrons des courses et des championnats incroyables à l’avenir, avec encore plus d’action roue à roue. »

Quelle est la prochaine étape dans cette bataille captivante pour le titre ? #F1 pic.twitter.com/L6LjGbXrDb – Formule 1 (@F1) 11 octobre 2021

Bien qu’il puisse penser que la course peut être améliorée, Brawn reconnaît que la saison en cours est la meilleure depuis un bon moment.

Il pense que les changements réglementaires déjà introduits, tels que le plafonnement budgétaire, ont joué un rôle à cet égard.

« Les deux championnats sont prêts à nous mener jusqu’à la fin de la saison et à fournir l’une des fins les plus excitantes de l’année que nous ayons eu depuis longtemps. La F1 est bénie », a-t-il déclaré.

«Pourquoi vivons-nous une si bonne saison? Quand je dirigeais des équipes, il n’y avait pas de solution miracle. Il s’agissait de tout rogner pour apporter des améliorations progressives.

«Je crois que c’est la même chose avec le sport. Il ne fait aucun doute dans mon esprit que le plafonnement des coûts et les changements de règles qui ont été mis en œuvre ont un impact positif sur la proximité et l’intensité du championnat.

« Il n’y a aucune capacité pour une équipe de consacrer des ressources massives à un championnat et d’essayer de s’enfuir avec. Les ressources sont désormais limitées et les équipes se concentrent également sur la voiture de l’année prochaine, qui demande beaucoup de temps et de ressources.

« Et tout cela contribue à un championnat serré. Nous voulons toujours une méritocratie. Nous voulons toujours que la meilleure équipe gagne. Mais nous ne voulons pas qu’ils gagnent d’un mile country simplement parce qu’ils ont un budget plus important que n’importe qui d’autre.

« C’est agréable de voir comment les choses évoluent.