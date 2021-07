Ross Brawn : “Rétroaction massive et positive” pour les qualifications au sprint

in

Ross Brawn dit qu’il y a déjà eu des « retours massifs et positifs » de la première manche d’essai des qualifications de sprint à Silverstone.

La première des trois épreuves tests du nouveau format raccourci a eu lieu samedi alors que la grille était fixée pour le Grand Prix de Grande-Bretagne.

Max Verstappen a dépassé Lewis Hamilton au départ pour finalement remporter le sprint de 100 km, qui voit le Néerlandais partir en pole position pour la course de dimanche.

Des premiers tours frénétiques ont vu plusieurs joueurs sur le terrain, Fernando Alonso dépassant six voitures dans le premier tour avant de prendre la 7e place sur la grille, mais ce fut un désastre pour Sergio Perez après sa sortie à Becketts, ce qui signifie qu’il partira en dernier. le dimanche.

Carlos Sainz s’est remis du contact avec George Russell pour se frayer un chemin jusqu’à la 11e place alors que la grille initiale a été secouée depuis la séance de qualification de vendredi – ce qui, selon Brawn, a suscité les éloges des fans par la suite.

“Nous recevons déjà des retours massifs, positifs, de la part des fans sur les réseaux sociaux”, a déclaré Brawn aux journalistes. “Ils l’adorent. Mais il y aura des fans qui feront des commentaires et ce qu’ils n’ont pas compris ou apprécié, nous en tiendrons compte également.

“[We’re] très content. C’est un concept complètement nouveau pour la Formule 1. Je pense que l’une des choses que nous avons tous vues aujourd’hui, c’est qu’un pilote de course est un pilote de course et ils ne vont jamais y aller facilement.

« Ce premier tour environ a été complètement mordant et sensationnel, puis nous avons eu des petits duels dans le reste de la course.

« La performance d’Alonso aujourd’hui était sensationnelle, elle a obtenu mon vote pour le point culminant de la course. J’achèterais un billet pour cela n’importe quel jour, donc nous sommes très heureux.

« Nous allons laisser la poussière retomber ce week-end, passer du temps avec la FIA et les équipes, essayer de comprendre s’il y a des évolutions que nous voulons, mais nous ne changerons pas le format fondamental cette année. Et je pense qu’après les trois courses, nous pouvons nous asseoir et voir où nous allons à partir d’ici. Mais jusqu’à présent, très positif.

