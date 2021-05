Ross Brawn s’attend à ce que toute protestation de l’aileron arrière flexi échoue

Le patron du sport automobile de F1, Ross Brawn, pense que toute protestation contre l’aileron arrière “ courbé ” de Red Bull lors du Grand Prix d’Azerbaïdjan serait vouée à l’échec.

Une protestation de Mercedes a été évoquée après que Lewis Hamilton a affirmé que l’aile flexible de la RB16B valait «au moins trois dixièmes» à Red Bull lors des qualifications pour le Grand Prix d’Espagne – un avantage que le champion du monde a suggéré qu’il pourrait être doublé à Bakou. , en raison de sa longue ligne droite, la semaine prochaine.

L’Azerbaïdjan est la dernière opportunité pour toute manifestation car après cela, le 15 juin, la FIA introduira de nouveaux tests sur les ailes arrière, ce qui signifie que Red Bull modifiera leur conception pour un coût d’environ un demi-million de dollars, selon le directeur de l’équipe Christian Horner. , pour garantir leur conformité.

Mais même si Mercedes proteste, Brawn, directeur général du sport automobile de la F1, s’attend à ce qu’il soit limogé – parce que la FIA a été «assez cohérente avec leur approche», l’aileron arrière du Red Bull ayant passé tous les tests de contrôle technique jusqu’à présent.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était préoccupé par la perspective de manifestations laissant le résultat de la course de Bakou dans les limbes, Brawn a déclaré à ESPN: «Non, je ne pense pas.

«Je pense que la FIA a été assez cohérente avec son approche. Je serais étonné si les stewards allaient à l’encontre de l’avis de la FIA.

Découvrez tous les derniers vêtements d’équipe 2021 via la boutique officielle de Formule 1

Brawn, qui a travaillé pour Benetton, Ferrari, Honda et Mercedes avant de rejoindre la Formule 1, a déclaré que ce n’était en aucun cas la première fois que la FIA était confrontée à ce problème.

«Je pense que c’est probablement la version 27 de l’aileron arrière flexi [in Formula 1 history],” il ajouta. «En 40 ans de course automobile, je suis passé par là à plusieurs reprises.

“Je peux m’en souvenir [Williams technical director] Patrick Head saute sur notre aile avant dans le parc fermé parce qu’il considère que ce n’est pas assez raide.

«Il voulait montrer à Charlie [Whiting, FIA race director] qu’il n’était pas assez rigide, alors il s’est tenu dessus et a rebondi de haut en bas pour montrer à quel point il était flexible.

«Il existe une série de tests FIA et c’est la seule façon dont nous avons pu déterminer les limites de ce que vous pouvez faire.

«Si vous réussissez les tests et certains [rival] les équipes n’aiment pas ça, la FIA peut le regarder, dire «juste point» et durcir les tests et faire différents tests, donc c’est perpétuel.

«Honnêtement, je ne crois pas qu’il y ait lieu de prendre une autre voie pour résoudre le problème parce que je ne sais pas comment vous le quantifiez.

«Le point de vue d’une personne sur le fait qu’il est trop flexible est le point de vue d’une autre personne sur le fait que tout va bien, et c’est pourquoi nous avons les tests.

«Si vous mettez un mécanisme là-dedans ou une charnière là-dedans, je conviens que ce n’est pas correct.

«Mais dans la conformité normale de la structure, je ne vois pas de problème.»

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1, comme notre la page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram!