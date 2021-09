Ross Brawn “surpris” par la stratégie de Lewis Hamilton au Grand Prix des Pays-Bas

Ross Brawn a vu une fenêtre pour une stratégie à trois arrêts de Lewis Hamilton à Zandvoort, il est donc surpris que Mercedes ne l’ait pas prise.

Hamilton et Max Verstappen sont revenus à la bataille pour le titre 2021 dans le Grand Prix des Pays-Bas, Verstappen assurant de justesse la pole position à seulement 0,038 s sur son rival.

Il a conservé cette avance sur le court parcours jusqu’au virage 1 au départ, et à partir de là, les deux pilotes ont eu du mal à gagner du terrain sur l’autre.

Malgré tous ses efforts, Hamilton n’a pas pu éliminer le petit écart avec Verstappen et finalement avec quelques tours à faire, il a accepté la défaite et s’est arrêté pour des pneus neufs, s’assurant ainsi la P2 et un point bonus pour avoir réalisé le tour le plus rapide.

Mais Brawn pense que Mercedes a laissé Verstappen s’en tirer – puisque leur rythme était si similaire, Brawn pense que Mercedes aurait pu donner à Hamilton une véritable chance de remporter la victoire en l’opposant pour la troisième fois, le laissant sur des pneus beaucoup plus frais pour ensuite maîtriser son rival.

“Alors que Max semblait en contrôle, il y avait des moments où vous pensiez que Lewis revenait sur lui”, a écrit Brawn, directeur général des sports mécaniques de F1, dans sa chronique du GP des Pays-Bas.

«Et je pensais qu’il y avait une petite fenêtre à 20 tours de la fin lorsque Mercedes pourrait tirer une épingle sur un troisième arrêt et boulonner sur les softs. Cela aurait vraiment animé la course.

« Je ne sais pas qui serait arrivé en tête si cela s’était produit, mais 20 tours sur les softs auraient été nettement plus rapides que Max sur ses anciens hards.

« Je suis surpris qu’ils n’aient pas essayé étant donné que les dépassements en piste étaient difficiles – et ils n’avaient rien à perdre. Il aurait été difficile pour Red Bull de réagir car avec un écart avec Max inférieur à deux secondes à ce stade, Lewis aurait pu potentiellement rattraper son retard avec un tour d’avance sur les softs.

ɴᴏ ᴡᴏʀᴅs 🔥 Je suis tellement heureux de gagner mon Grand Prix à domicile et l’Orange Army, tout simplement incroyable 🙌 🧡 C’était une performance d’équipe incroyable, merci beaucoup, @redbullracing et @HondaRacingF1 🤘 Une journée inoubliable #KeepPushing 🇳🇱 #DutchGP pic.twitter.com/WI1gDEkVUI – Max Verstappen (@Max33Verstappen) 5 septembre 2021

En fin de compte, c’est Verstappen qui a remporté la victoire à domicile, reprenant ainsi la tête du championnat des pilotes.

Bien sûr, le soutien à domicile sensationnel qu’il a reçu aurait facilement pu devenir une distraction, mais au lieu de cela, Brawn a déclaré que le joueur de 23 ans l’avait géré “magnifiquement”.

“Max est un personnage assez froid, même avec la pression de se battre pour un titre mondial”, a déclaré Brawn.

«Nous l’avons tous vu au début quand il était jeune et qu’il apprenait. Faire des erreurs mais apprendre. Maintenant, il est l’élément complet.

« Il a conduit un week-end de course sans faute et je ne peux pas penser à quoi que ce soit qu’il ait fait de mal dans ce qui, pour certains, aurait trouvé des circonstances très distrayantes.

“Avoir le niveau de soutien dont il jouissait à Zandvoort avec la tension et la concentration sur lui peut être une distraction, mais il l’a magnifiquement géré. C’était une performance brillante et il a récupéré à juste titre la tête du championnat.