Ross Brawn veut « empêcher » les chefs d’équipe de contacter la FIA lors des grands prix de F1

Ross Brawn a déclaré que la Formule 1 prévoyait «d’empêcher» les chefs d’équipe de pouvoir parler au directeur de course lors des grands prix de la saison prochaine.

Les conversations radio sont devenues une caractéristique de la campagne 2021, notamment lors de trois des quatre dernières courses de l’année au Brésil, en Arabie saoudite et à Abu Dhabi.

Lors des deux premières de ces occasions, le personnel de Mercedes et de Red Bull a plaidé sa cause auprès de Michael Masi au sujet des batailles en piste entre les prétendants au Championnat du monde Max Verstappen et Lewis Hamilton.

Cela s’est également produit à Abu Dhabi à la suite d’un incident entre le duo au premier tour lorsque Hamilton, qui avait pris la tête au début, s’est rendu dans la zone de dégagement pour éviter le contact alors que Verstappen tentait de le dépasser et retournait sur la piste avec un plus grand avantage. .

Le directeur sportif de Red Bull, Jonathan Wheatley, pensait que Hamilton aurait dû céder la place, mais Masi n’était pas d’accord.

Mais finalement, une discussion plus importante a entouré la procédure de déploiement de la voiture de sécurité et plus tard le passage des feux au vert pour un dernier tour de course avec le titre Pilotes en jeu.

Le directeur du sport automobile de Mercedes, Toto Wolff, a exhorté Masi à ne pas sortir la voiture de sécurité, un plaidoyer qui a échoué, tandis que le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, a appelé dans le but de relancer la course pour donner à Verstappen une chance de dépasser Hamilton pour un une victoire décisive au championnat, et les voitures exigeantes ont la possibilité de se défaire d’elles-mêmes.

Horner a réalisé son souhait et alors que Verstappen, avec des pneus beaucoup plus frais, a fait le pas décisif et s’est éloigné pour la victoire, un Wolff furieux a crié: « Non, Mikey, non, non, Mikey, ce n’était pas bien. »

L’Autrichien a ensuite exhorté Masi à revenir au dernier tour derrière la voiture de sécurité pour déterminer le résultat de la course, avant que Mercedes ne lance une protestation qui n’a pas abouti ce jour-là. Ils ont jusqu’à jeudi pour faire officiellement appel.

Brawn, directeur général des sports mécaniques de la Formule 1, n’est pas satisfait des chefs d’équipe qui tentent d’exercer des pressions sur Masi et souhaite que cette ligne de communication soit bloquée pour 2022.

« Nous mettrons fin à ce contact l’année prochaine », a déclaré Brawn à Auto Motor und Sport. « Il est inacceptable que les chefs d’équipe mettent Michael sous une telle pression pendant la course. C’est comme les entraîneurs qui négocient avec l’arbitre dans le football.

« Toto ne peut pas exiger qu’il n’y ait pas de voiture de sécurité et Christian ne peut pas exiger que les voitures débarquent. C’est à la discrétion du directeur de course.