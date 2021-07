Ross Brawn veut que la F1 prenne l’habitude de tester des concepts

Le directeur général des sports mécaniques de Formule 1, Ross Brawn, souhaite que l’essai des qualifications pour le sprint jette les bases de nouvelles expériences.

Silverstone marquera les débuts de ce nouveau format de qualification, qui verra une course de sprint de 100 km établir la grille du Grand Prix de Grande-Bretagne.

Le format traditionnel Q1, Q2 et Q3 sera toujours utilisé vendredi pour déterminer l’ordre de départ des qualifications pour le sprint.

Les expériences avec le format de Formule 1 ne se sont pas toujours bien passées, en fait des initiatives récentes comme les qualifications éliminatoires et les doubles points ont été accueillies avec une grande négativité et rapidement abandonnées.

Mais sous Liberty Media, Brawn a constaté un désir accru de rechercher des moyens d’améliorer le spectacle de la Formule 1, et espère donc que les qualifications de sprint pourront ouvrir la porte à plus d’expériences sur toute la ligne.

“Je dois dire que les équipes ont été massivement coopératives et qu’elles sont tout aussi intéressées à voir quels seront les résultats”, a déclaré Brawn à propos de l’essai de qualification pour le sprint, cité par The Race.

« Les chauffeurs, une fois qu’ils en ont fait l’expérience, peuvent nous donner leur avis.

« Il y a des traditionalistes qui ne comprennent pas pourquoi nous essayons de changer les choses et puis il y en a d’autres qui sont très désireux de voir quels seront les résultats.

“Je pense que ce concept d’avoir quelques épreuves d’essai en Formule 1 est quelque chose que nous devrions considérer pour l’avenir avec d’autres choses, pas seulement le sprint, car il a été si difficile de faire évoluer les changements ou les formats en Formule 1 dans le passé.

“Et faire suffisamment d’événements d’essai [so] que vous puissiez porter un jugement sur tout changement de format ou toute différence est quelque chose que nous devrions adopter et considérer pour l’avenir.

“Lorsque Liberty s’est impliqué dans la Formule 1, ils ont voulu jeter un nouveau regard sur la façon dont nous faisons les choses et comment nous avons fait les choses.

“Et bien sûr, en particulier lorsque Chase [Carey, now-former F1 CEO] est arrivé, il avait une vision très fraîche et, disons, indépendante de la Formule 1 et il a posé des questions très intéressantes sur pourquoi nous avons fait les choses et ce que nous avons fait.

“En plus de cela, il y a eu un engagement croissant via les médias sociaux et d’autres moyens avec peut-être un public différent pour la Formule 1. Nous avons vu depuis le [Netflix] Drive to Survive, un nouveau groupe de fans enthousiastes à propos de la Formule 1.

“Je pense que la Formule 1 s’est montrée raisonnablement avant-gardiste en acceptant et en autorisant cet événement.

“Comme vous le savez à travers la gouvernance de la Formule 1, il est parfois difficile de faire démarrer ces choses.”

Brawn estime que dans le passé, la Formule 1 a créé ses propres problèmes en rendant les changements de format effectivement permanents, alors qu’aujourd’hui les qualifications de sprint ont une limite claire de trois courses sur la campagne 2021.

Et donc, ce qui se passera après cela dépendra beaucoup de la réception, plutôt que du concept “forcé” au-delà de cette saison malgré tout.

“Il n’y a aucune raison pour laquelle nous forcerions le passage”, a expliqué Brawn.

« Et je pense que l’une des grandes choses à propos de ce qui se passe, c’est que ce sont trois courses. Ce n’est pas la saison.

« Dans le passé, la Formule 1 a toujours eu du mal avec le fait que lorsqu’elle a fait un ajustement, elle l’a fait théoriquement pour la saison.

« Nous nous souvenons tous de [elimination] fiasco des qualifications il y a quelques années, qui a heureusement été corrigé en cours de saison. Je pense que tout le monde prévoyait que c’était une lutte, et cela s’est avéré être.

« Il s’agit donc de trois épreuves où nous allons tester ce format. Et si ce n’est pas un succès, si nous n’obtenons pas la réponse que nous espérons, alors nous lèverons la main et nous resterons là où nous en sommes et nous examinerons d’autres initiatives.

« Mais je demanderais simplement aux traditionalistes d’attendre et de voir s’ils l’apprécient. Et j’espère qu’ils le feront.

