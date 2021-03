Ross Brawn: Yuki Tsunoda la «  meilleure recrue de F1 depuis des années  »

Ross Brawn a accueilli Yuki Tsunoda comme «la meilleure recrue de F1 depuis des années».

Le jeune japonais fait partie des trois nouveaux venus sur la grille cette saison avec le duo Haas Mick Schumacher et Nikita Mazepin.

Tous les trios ont couru en Formule 2 l’année dernière lorsque Schumacher a remporté le titre, Tsunoda a terminé troisième et Mazepin cinquième, s’assurant qu’ils avaient tous des super-licences pour franchir le pas.

Mais c’est Tsunoda qui a attiré l’attention de Brawn suite à son élévation dans l’équipe AlphaTauri, où il a délogé Daniil Kvyat pour courir aux côtés de Pierre Gasly.

Le petit joueur de 20 ans avait acquis une grande réputation avant d’arriver en F1 et a montré pourquoi lors de ses premières incursions sur piste.

Il a réussi le deuxième temps le plus rapide des essais de pré-saison, a fait de même en Q1 au Grand Prix de Bahreïn et malgré le départ de la course seulement 13e sur la grille, il s’est amélioré de quatre places pour terminer ses débuts P9 et aux points.

Bien qu’il connaisse très bien Schumacher – fils de Michael, sept fois ancien champion du monde – en raison de sa relation de travail avec son père chez Benetton, Ferrari et Mercedes, c’est Tsunoda qui a impressionné Brawn, directeur général du sport automobile de F1.

Au cas où vous l’auriez manqué… @ yukitsunoda07 est ARRIVÉ en Formule 1 🚀 # BahrainGP 🇧🇭 # F1 pic.twitter.com/xoc7iyNCVD – Formule 1 (@ F1) 29 mars 2021

Découvrez toutes les dernières marchandises AlphaTauri via la boutique officielle de Formule 1

«Je suis vraiment impressionné par Yuki Tsunoda. Je l’ai rencontré ce week-end pour la première fois et c’est un personnage vraiment impressionnant. Il est assez amusant et son langage dans la voiture peut être un peu fruité », a déclaré Brawn dans sa chronique régulière sur le site Web de Formule 1, faisant référence à l’exaspération du pilote lorsqu’il a rencontré du trafic lors d’une séance d’essais.

«Il a montré des sorts brillants en course, ce qui est encourageant étant donné qu’il s’agissait de sa première course de F1.

« Il est le meilleur rookie de F1 depuis des années, ayant été assez étonnant dans toutes les séries auxquelles il a participé. »

Brawn faisait référence à Tsunoda bénéficiant de trois promotions consécutives, ayant couru en Formule 4 japonaise aussi récemment qu’en 2018.

Cependant, les débuts ont laissé le pilote lui-même «50% heureux» – même s’il a dépassé les vainqueurs de sept championnats du monde à Sebastian Vettel, Fernando Alonso et Kimi Raikkonen.

«J’étais content d’avoir obtenu des points, mais j’ai perdu pas mal de places dans le premier tour», a déclaré Tsunoda. «C’était ma grosse erreur. J’ai dû m’en remettre.

«Je suis content à 50%. Il était possible d’aller plus en avant pour les postes. Mes premiers points me semblent bien, mais je pense qu’il y a beaucoup de place pour s’améliorer pour la prochaine course à Imola.

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1, comme notre la page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram!