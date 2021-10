Ross Butler rejette la théorie du QI élevé de Kate Beckinsale

Lire du contenu vidéo

La même chose qui fait mal Kate Beckinsalela carrière de l’aide Ross Butlerest en train de décoller à Hollywood, et cette chose est… la puissance du cerveau !!! Beaucoup.

Nous avons eu la star de « 13 Reasons Why » et « Riverdale » jeudi à LAX, et compte tenu de ses antécédents universitaires, il est la personne idéale pour répondre à la récente révélation de Kate sur son QI élevé.

ICYMI … KB a dit Howard Stern son intelligence a nui à sa carrière. Elle n’a pas précisé pourquoi, mais a ajouté que les médecins ont dit qu’elle serait beaucoup plus heureuse si elle était moins brillante.

Eh bien, Ross – qui a étudié le génie biomoléculaire et chimique – dit qu’il a eu une expérience très différente. Découvrez son explication sur les raisons pour lesquelles son intelligence fait de lui un meilleur acteur. BTW, ce n’est pas comme s’il jouait de brillants scientifiques devant la caméra.

L’idole a également parlé d’un autre sujet brûlant … son séance de danse avec l’étoile « Outer Banks » Madelyn Cline! Tu sais, celle qui faisait penser à tout le monde qu’elle avait rompu avec sa co-vedette Chase Stokes?

Eh bien, Ross prétend qu’il ne connaît pas le statut de Chase et Madelyn, mais il est sûr de Madelyn et de lui-même – nous disant qu’elle est « juste une amie » qu’il vient de rencontrer. Il a aussi une explication/excuse pour la danse. Voyez si vous l’achetez.