Ross Douthat sur les hauts et les bas de la lutte contre la maladie chronique

Dans cet épisode de The Federalist Radio Hour, le chroniqueur du New York Times Ross Douthat se joint à l’éditeur fédéraliste Ben Domenech pour discuter de son nouveau livre « The Deep Places: A Memoir of Illness and Discovery » et de sa lutte contre une forme chronique de la maladie de Lyme.

« L’une des nombreuses raisons d’écrire ce livre était d’essayer de transmettre le caractère physique de ce type de maladie. … La première chose à réaliser juste pour la sympathie, quoi que vous croyiez ou non, c’est juste qu’il y a une énorme différence entre les douleurs ordinaires et le genre de douleur que cette maladie de Lyme chronique et d’autres maladies comme celle-ci peuvent provoquer », Douthat mentionné.

Douthat a déclaré que même si sa maladie a causé des difficultés et des difficultés à sa famille, il a appris à apprécier l’épreuve et l’espoir qui en découle.

« Même avec les meilleurs médecins, même avec des gens qui veulent vous aider quand vous êtes aux prises avec quelque chose comme ça que vous avez – il y a une partie que vous devez faire seul ou seul avec, vous savez, Dieu passant pour faire un clin d’œil à vous de temps en temps », a déclaré Douthat. « Vous seul savez ce que vous ressentez. Vous seul savez quand vous vous améliorez réellement. Vous seul savez ce que les différents médicaments font et ne font pas. … Il y a des choses dans la vie auxquelles vous êtes confronté seul, à un certain niveau, et une maladie que vous ne pouvez pas maîtriser est, à certains égards, l’une d’entre elles.

https://mp3.ricochet.com/2021/10/Douthat-final.mp3

