Ross le patron dit que ne pas produire Metallica était l’une des “plus grosses erreurs” de sa carrière

Dans une nouvelle interview avec le grec Rockpages.gr, ancien MANOWAR guitariste Ross “Le patron” Friedman a été invité à nommer la plus grosse erreur de sa carrière. Il a répondu : « La plus grosse erreur de ma carrière… Hmm… Eh bien, j’en ai fait un couple, mon garçon, laissez-moi vous le dire. Quand j’ai produit ANTHRAX – j’ai produit [the] ANTHRAX [demo] et les a fait signer à Mégaforce, avec Jon Z… Et Jon Z vient de me dire que : “C’est à cause de toi que j’ai signé ANTHRAX.’ Et, bien sûr, METALLIQUE était sur la photo. Et METALLIQUE allait me demander de les produire aussi, et je pense que quelque chose s’est passé – je ne sais pas; Je n’ai jamais fini par le faire. En y repensant, j’aurais dû pousser ça. j’aurais été sur METALLIQUE comme les fourmis sur le miel, les abeilles sur le miel. Mec, pourquoi n’étais-je pas au courant de ça ?”

Friedman discuté précédemment de son ANTHRAX travail de production dans une interview de 2020 avec Eonmusic. En parlant de la façon dont la collaboration est née, Ross dit : « Quand MANOWAR a commencé à jouer à New York, ANTHRAX étaient le groupe d’ouverture. C’étaient des gars très sympas, et il s’est avéré que j’étais un bon producteur, que je travaillais très bien avec les gens, et Scott Ian [ANTHRAX guitarist] parlé à Jonny Z et a continué à l’embêter pour un contrat d’enregistrement. Jonny Z va, ‘Eh bien, pourquoi ne demandez-vous pas Ross produire des trucs pour vous, et revenir vers moi ? » Donc Scott est venu vers moi et m’a dit : ‘Ross, souhaitez-vous produire ANTHRAX?’ Et je suis allé, ‘D’accord, bien sûr.’ Et nous sommes allés en studio et nous avons coupé « Furies hurlantes » et puis on coupe “Soldats de métal”. C’était leur première fois en studio, et “Soldats de métal” en particulier s’en est très bien sorti. Alors ils l’ont donné à Jonny Z, et Jonny Z les a signés.”

Demandé ce que le ANTHRAX session d’enregistrement était comme, Ross dit : « Ils étaient jeunes et Scott avait faim. je leur ai prêté mon Maréchaux. C’était très productif. Ils avaient Danny Lilker et Neil Turbin, et c’était Charlie‘s [Benante] première fois en studio.”

Quant à ce qu’il pensait ANTHRAXla musique de, Ross a déclaré : Je pensais qu’ils étaient plutôt bons. Je pensais que ce qu’ils faisaient, ce nouveau son, ce son thrash, je pensais que c’était vraiment très bien. Et je savais à quel point ils étaient dévoués, et je savais qu’ils allaient s’en sortir. Une fois que nous les avons lancés là-bas, j’ai eu le sentiment que ça allait être bon. Et c’était un bon moment, parce qu’il y avait MANOWAR, et il y avait METALLIQUE, et il y avait ANTHRAX, MEGADETH — tout se passait, tout commençait. Je pense qu’ils étaient au bon endroit au bon moment.”

On lui a demandé s’il aurait aimé produire ANTHRAXle premier album de, “Poignée de métal”, Ross a déclaré: “Je l’aurais fait, mais vous savez comment les choses se passent – j’ai probablement été occupé à faire un autre disque ou la communication n’a pas eu lieu. Mais je suis content d’avoir fait ce que j’ai fait.”

Ross était l’un des pionniers du punk rock et du heavy metal. Premier crash sur les lieux avec LES DICTATEURS et avec des albums classiques comme les années 1975 “Allez, fille folle !”, 1977 “Destinée manifeste” et 1978 “Frères de sang”, Ross a aidé à ouvrir la voie au punk rock (juste pour mettre tout cela en perspective, “Allez, fille folle !” arrivé un an avant le RAMONES‘ débuts, et deux ans avant LE CHOC‘le sable SEX PISTOLETS‘ débuts). Après avoir quitté le groupe, Ross puis co-formé l’un des grands groupes de heavy metal de tous les temps, MANOWAR, qui a présenté un travail exceptionnel à six cordes sur des albums classiques tels que 1982 “Hymnes de bataille”, années 1983 « En route vers la gloire » et 1984 “Salut à l’Angleterre”, parmi d’innombrables autres titres.

A la fin des années 80, Ross avait renoué avec son DICTATEURS camarades de groupe dans LE ROYAUME SAUVAGE DU MANITOBA, qui a servi de pont entre son amour du punk et du métal, comme on l’entend dans le premier album populaire du groupe en 1990, “…And You?” Pendant le reste de la décennie, Ross a également joué avec des groupes tels que LES HELLACOPTERES et LES SPINATRAS, avant que LES DICTATEURS réunis, ce qui a donné lieu à plusieurs nouvelles versions à partir de la fin des années 90 jusqu’au début du 21e siècle. Également à cette époque, Ross s’est associé à l’ancien de BLEU YSTER CULTE le batteur Albert Bouchard dans le groupe CHIRURGIENS DU CERVEAU.

Avec Rossl’objectif principal de se tournant vers la musique métal à cette époque, deux projets supplémentaires ont été lancés — MARCHAND DE MORT et sa tenue solo, ROSS LE PATRON.