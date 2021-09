Ross Marquand, star de «The Walking Dead», sur l’exploration du côté obscur d’Aaron ⋆ 10z viral

[WARNING: The following contains MAJOR spoilers for The Walking Dead Season 11 Episode 5, “Out of the Ashes.”]

Ross Marquand nous a donné un nouveau surnom pour Aaron : « The Hardass with a Heart of Gold ».

Dans “Out of the Ashes”, le leader toujours diplomatique et bienveillant d’Alexandrie s’est penché durement sur la première moitié de ce titre. Désespéré de garder Alexandrie en vie et enragé par la réalisation que les Whisperers étaient toujours là et pouvaient toujours être une menace, il a torturé l’un des anciens méchants pour obtenir des informations – et il a même laissé un marcheur mordre le gars. Saison 5 Aaron ne le ferait jamais !

Nous avons discuté avec Marquand de ce que c’était que d’explorer le côté obscur de son personnage, pourquoi Aaron est si déterminé à rester à Alexandrie et, juste pour le plaisir, où il pense qu’Aaron s’intégrerait dans le Commonwealth.

La dernière fois que nous avons parlé d’Aaron, vous avez dit que vous pensiez qu’il commençait à réaliser que vous pouvez «être une personne gentille, mais aussi être un peu dur à cuire». Comment les événements de cet épisode cadrent-ils avec cette philosophie ?

Ross Marquand : C’est une excellente question. Je pense que c’est un parfait exemple d’où il en est. Je pense que les années précédentes, Aaron avait essayé de s’appuyer un peu trop sur sa diplomatie – d’être un peu trop indulgent, trop diplomate. Une fois qu’il voit cette bande de Whisperers à cet endroit que lui et tout le monde ont travaillé si dur pour défendre, il est absolument livide. Ce personnage gentil est supprimé, et il s’agit de trouver des réponses et de déterminer les menaces. Le “hardass avec un cœur d’or” est définitivement en train de sortir là-bas.

J’ai pensé qu’il était intéressant qu’à la fin de cette séquence de cauchemar, Aaron voit Mays (Robert Patrick) crier: “Stop!” Combien ce qu’il a vécu avec Mays et Gabriel (Seth Gilliam) pèse-t-il encore sur lui ?

Je pense que cela lui pèse un peu, car il aime donner aux gens le bénéfice du doute. À la pierre angulaire de qui il est, il est tout au sujet du pardon et de la miséricorde. Quand Gabriel utilise le bras de masse d’Aaron pour envoyer Mays si violemment et rapidement après que Mays ait décidé de laisser Aaron sortir de ses entraves—[Mays] semble prendre la décision de pardonner et d’abandonner les préjugés contre les hommes qui sont entrés par effraction dans sa maison et ont mangé sa nourriture, et je ne peux pas dire qu’aucun membre de notre groupe ferait différemment à sa place – je pense qu’Aaron a été choqué que Gabriel serait juge, juré et bourreau de cet homme quand ce n’était pas nécessaire.

Cela va être le conflit d’Aaron pour l’avenir : si un homme de Dieu et l’un de ses meilleurs amis sont si disposés à abandonner les humains, devrait-il adopter cette même mentalité pour l’amélioration de notre communauté ? Est-ce l’état d’esprit qu’il doit avoir pour aller de l’avant ?

Dans cette séquence de rêve, pourquoi Aaron ne se défend-il pas ? Il tue le marcheur, mais lorsque ses anciens ennemis s’approchent de lui, il ne se défend pas vraiment. Pourquoi donc?

Je ne sais pas. C’est certainement un rêve, alors — [laughs] En fait, je ne sais pas comment répondre à ça ! C’est juste comme ça que c’était scénarisé. Mais oui, une fois qu’il se rend compte que Gracie (Annabelle Holloway) est partie, il perd en quelque sorte tout espoir et il cède aux menaces qui l’entourent et décide d’être englouti par ces lames.

Je me demande comment le passé d’Aaron affecte sa réponse à Rosita (Christian Serratos) lorsqu’elle suggère de vivre ailleurs, car Aaron est à Alexandrie à peu près depuis le début. Cela le rend-il encore plus déterminé à le sauver, car c’est la maison qu’il a connue ?

Oui. Je parlais juste de ça, qu’il est l’un des trois seuls Alexandrins restants depuis la première fois que nous voyons Aaron et le groupe dans la saison 5. Littéralement, dès qu’il ramène Rick et le groupe à Alexandrie, c’est le début de la fin pour les Alexandrins. [laughs] Alors, qui sait s’il y a une cause ou une corrélation là-dedans ? Mais une fois que Rick et le gang se sont assimilés à Alexandrie, c’est à ce moment-là que les mauvaises choses ont commencé à leur arriver.

Pour Aaron, c’est une véritable fierté. Il est têtu à l’idée de partir parce que c’est sa maison. C’est la maison qu’il a travaillé sans relâche pour défendre bien avant que Rick et le gang n’y arrivent et bien après leur arrivée. Il a affronté vague après vague de chuchoteurs, de sauveurs, de loups et de zombies, bien sûr, pendant plusieurs années. Sa pensée est : « Pourquoi abandonnerions-nous cet endroit ? » Il n’y a aucun autre endroit où nous pouvons vraiment aller qui offre ce niveau de sécurité, et même si les panneaux solaires sont endommagés, ils ont un accès décent à la pêche et à l’eau courante. Cela n’a pas de sens pour eux d’abandonner, et il est choqué, je pense, que Rosita suggère cela.

Comment était-ce d’explorer le côté sombre d’Aaron dans cet épisode ? Nous ne le voyons pas si souvent, mais oh mon Dieu, quand nous le voyons, nous le voyons vraiment.

Je l’ai aimé. Nous n’avons jamais vraiment l’occasion d’explorer cela, comme vous l’avez dit. Personnellement, je l’adore, car je réclame une version plus sombre d’Aaron depuis un certain temps. Je pense qu’à un moment donné, après avoir perdu toutes les personnes qu’il a perdues et les conditions difficiles qu’il a vécues, vous allez devenir un peu plus sombre. N’importe qui le ferait. Vous auriez un TSPT, vous auriez des problèmes de confiance profonds et du ressentiment envers les nouvelles personnes. J’aime que nous puissions voir ce côté de lui d’une manière importante cette saison.

Avez-vous été surpris de voir à quel point il est devenu sombre? En tant que spectateur, j’ai été choqué quand il a permis à ce marcheur de mordre le Whisperer.

Cela ne m’a pas choqué, car j’avais envie de faire ça depuis un bon bout de temps ! [laughs] Mais je suis sûr que pour beaucoup de gens qui regardent, ce sera un choc, car nous n’avons jamais vu Aaron devenir aussi sombre. Mais encore une fois, je pense que c’est rationnel. Je pense que cela a du sens pour lui de faire ça, surtout quand leur communauté est étirée à la limite : ils ont perdu tellement de gens et ils ont perdu toute leur nourriture. Il cherche désespérément à protéger sa fille et toute la communauté. Je pense qu’il est tout à fait logique qu’il aille un peu trop loin.

Si Carol (Melissa McBride) n’était pas intervenue et n’avait pas tué ce marcheur, pensez-vous qu’Aaron aurait tué le Whisperer qu’il interrogeait ?

Oh, je pense que oui. Très certainement. Il était définitivement dans ce lieu de «tuer ou être tué» et de protéger sa communauté à tout prix même si cela signifiait torturer cet homme à mort et le laisser devenir un marcheur. Tout ce qui l’intéresse en ce moment, c’est d’obtenir des réponses. Combien y a-t-il de Whisperers ? Représentent-ils toujours une menace pour Alexandrie ? C’est un homme en mission à ce moment-là, et je ne pense pas qu’il se soucie du tout de ce Whisperer, surtout après quoi [the Whisperers] leur ont fait. Je pense absolument que si Carol n’avait pas sorti ce déambulateur, il aurait été heureux de laisser ce type mourir.

Je suis curieux – le Commonwealth a un aspect politique, et Aaron a une formation en politique. Où pensez-vous qu’il s’intégrerait là-dedans, s’il faisait un jour le voyage ?

À votre avis, il a travaillé avec des ONG en Afrique et était politique à Washington bien avant la fin du monde. Je pense certainement qu’il pourrait assumer un certain nombre de rôles s’il y avait des missions diplomatiques ou quelque chose comme ça où il pourrait être utilisé. Il est certainement doué pour traiter avec les gens de nombreuses communautés différentes. Je me demande aussi s’il serait mieux adapté dans une perspective de défense. Je pense qu’il a fait ses preuves en tant que soldat depuis de nombreuses années, et son expérience dans les combats et en tant que pseudo-général contre les Whisperers pourrait également être très attrayante pour le Commonwealth.

À quoi les fans peuvent-ils s’attendre des trois derniers épisodes de 11A ?

Ouf. Beaucoup de noirceur ! Je sais que c’est assez normal pour The Walking Dead, mais je pense vraiment que nous voyons des menaces plutôt effrayantes dans ces Reapers et d’autres menaces à l’horizon dont je ne peux pas vraiment parler. Mais je pense que ça va être très amusant à explorer pour les fans.

