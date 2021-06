« Rossi ? A 42 ans je me revois dans mon atelier auto”

18/06/2021

Le à 12:07 CEST

Rémy Gardner (Sydney, 1998) vivre son moment le plus doux en Coupe du monde. Solide leader en Moto2 et avec son avenir en MotoGP en piste chez KTM et Tech3, le fils du célèbre Wayne Gardner se souvient que malgré ses origines, la route jusqu’ici n’a pas été facile.

Quel est ton premier souvenir à moto ?

Quand j’avais quatre ans, j’ai demandé à en avoir une pour Noël, mais mon père a refusé, il savait que les motos sont dangereuses et il ne voulait pas me mettre en danger. J’ai tellement insisté qu’il a fini par céder. Jusqu’à l’âge de huit ou neuf ans, il a fait de la moto pour s’amuser dans notre ferme en Australie, jusqu’au jour où je lui ai dit que je voulais m’essayer à la compétition. Il a également essayé de l’éviter, mais je m’en suis tiré et j’ai remporté la première course sur piste. “Eh bien, le gars n’est pas mauvais,” dit papa. Et jusqu’à aujourd’hui.

Quand avez-vous déménagé en Espagne ?

Après avoir été champion d’Australie de vitesse, nous avons décidé de venir en Europe pour poursuivre ma carrière et nous nous sommes installés à Sitges. J’habite ici depuis l’âge de 14 ans. J’ai fait trois saisons au FIM CEV et au début c’était difficile, parce que le niveau ici était très élevé, mais ensuite j’ai commencé à monter sur le podium et ça m’a ouvert les portes du Championnat du Monde quand j’avais 17 ans.

Où est la clé de votre progression ?

Mon père m’a appris tout ce que je sais sur les motos. Sans votre soutien et votre argent au début, il est évident que je ne serais pas là et je dois vous remercier.

Quel est le meilleur conseil que vous lui ayez donné ?

Sur le plan professionnel tout s’additionne, mais surtout pour freiner fort et très tard. Je suis assez bon pour ça. Et sur le plan personnel, il me dit toujours « passe un bon moment, sinon pourquoi cours-tu ? Vous devez profiter du voyage & rdquor;.

La course Moto2 devient assez mouvementée cette année. Deux victoires, six podiums et 11 points d’avance après sept courses & mldr;

Oui, mais avant il y a eu des années assez dures. C’est ma cinquième saison en Moto 2 et les précédentes ont été très difficiles à cause des blessures et des mauvais résultats. Je n’avais pas un bon équipement pour concourir devant et je ne savais pas si je serais sans moto l’année suivante – c’était une période “louche”.

Comment avez-vous avancé ?

Je pense que la clé est d’apprendre de ce que vous faites de mal, de vos erreurs. J’en ai commis pas mal et j’ai subi de nombreuses blessures. Petit à petit, j’ai poli les défauts.

Vous sentez-vous enveloppé dans la structure d’Aki Ajo ?

Toutes les équipes sont comme votre deuxième famille. Dans chacun d’eux, il y a du bon et du mauvais et toujours une certaine tension mais nous travaillons ensemble et nous partageons plusieurs jours et semaines par an. Personnellement, je n’ai jamais eu de mauvais pressentiment dans aucune équipe où j’ai été.

Qu’est-ce qui vous excite le plus, l’idée de remporter le Championnat du Monde Moto2 ou l’idée de vous lancer en MotoGP ?

Les deux. Nous devons d’abord nous concentrer sur nos efforts pour gagner le championnat, le MotoGP n’est pas encore lancé. Il reste encore beaucoup de championnat et nous devons continuer les pieds sur terre, travailler dur.

La classe reine et la compétition avec les meilleurs vous intimident ?

Pas à cause des pilotes, mais à cause de la puissance et de la vitesse du MotoGP, les freins, qui sont en carbone & mldr; la première fois que j’ouvre les gaz en ligne droite, ça va être très excitant. Physiquement, je suis un peu lourd en Moto2, j’ai environ six kilos de plus, donc les grosses motos me conviendront bien.

Quand tu es né, Valentino Rossi était déjà à la Coupe du monde. Comment voyez-vous qu’à 42 ans vous insistez pour continuer ?

Il a toujours été mon héros. À l’âge de six ans, il a regardé toutes ses carrières à la télévision. Ce sera très triste si je ne peux pas rivaliser avec lui, c’est un rêve de courir avec le “grand” Valentino Rossi. Mais il semble que ce ne soit pas le cas, que ce sera sa dernière année, malheureusement.

Vous voyez-vous à 42 ans sur une moto ?

Je ne pense pas, j’ai d’autres intérêts et l’idée ne me passionne pas trop (rires)… à cet âge je me vois dans mon atelier en train de fabriquer et de restaurer des voitures. Aujourd’hui c’est un mini atelier mais quand je prendrai ma retraite j’en aurai un énorme pour faire des prototypes…

Quel pilote voyez-vous comme champion cette année en MotoGP ?

Fabio (Quartararo) semble très fort. Il chie sur certaines choses mais s’il apprend de ses erreurs, c’est pour gagner la Coupe du monde, il a un point de plus que ses rivaux.

Márquez redeviendra-t-il celui qu’il était avant son accident ?

Il vous coûtera. Quand je l’ai vu dans le premier libre au Portugal, il m’a surpris. Je me disais « ce mec est déjà là encore, comme toujours & rdquor ;, mais physiquement il souffre plus que prévu. Et mentalement, il est également très difficile de se débarrasser d’une blessure aussi grave de la tête. Cette année sera une transition, mais j’espère que l’année prochaine, nous pourrons à nouveau nous amuser au maximum avec le spectacle Márquez.

Que pense un pilote lorsqu’une tragédie comme Jason Dupasquier se produit au Mugello ?

C’était très triste, je n’étais qu’un garçon de 19 ans. Dans le paddock la veille, ils ont déjà dit qu’il avait tort, mais sa mort m’a choqué, comme tout le monde. Nous, les pilotes, acceptons le risque, nous risquons nos vies. Quand ça arrive tu ne peux rien faire, c’est vraiment dommage, mais il faut continuer. Le MotoGP est vraiment assez sûr, nous avons eu cinq accidents mortels en 20 ans et nous roulons à 300 km/h. Les mesures de sécurité ont permis ces très faibles nombres et s’amélioreront encore à l’avenir.

À quel style de pilote vous identifiez-vous le plus ?

Des anciens, avec Casey (Stoner). Il a beaucoup tourné avec la roue arrière et je sors aussi bien des virages. Oliveira dirait qu’il a un style similaire au mien.

A part son père, qui ont été ses idoles ?

Valentino et Stoner. Et surtout James Hunt et Nicky Lauda. Ils étaient les meilleurs. Ils ont combiné un peu de fête et de travail. Il faut travailler dur mais aussi vivre sa vie et être heureux

Alors tu aimes aussi la F1 ?

J’aime beaucoup la technologie, les voitures, mais la course me semble un peu ennuyeuse.

Comment abordez-vous la course de ce week-end ?

Plutôt les deux à venir, l’Allemagne et les Pays-Bas, qui sont les derniers avant la « pause » de l’été. Le Sachsenring est un circuit un peu compliqué, le karting et la recherche de grip est toujours un combat. J’aime beaucoup Assen, c’est un circuit très rapide, très putain, j’adore ça. Nous allons essayer d’obtenir le maximum de points pour le championnat et voir ce qui se passe.