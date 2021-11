Rossi, protagoniste du Gala MotoGP

15/11/2021 à 23:59 CET

Le Championnat du Monde MotoGP 2021 a mis la touche finale hier à Valence avec la photo des champions des trois catégories: Fabio Quartaro (MotoGP), Remy Gardner (Moto2) et Pedro Acosta (Moto3), en plus de Jordi Torres (MotoE). La nuit, le traditionnel Gala final bien sûr dans lequel surtout les gagnants il y avait un grand protagoniste : Valentino Rossi, qui a été nommé Légende du MotoGP.

Après avoir atteint le championnat à l’âge de 17 ans en 1996, Rossi repart avec 42 et un record unique. Dans celui-ci, ses neuf titres, 115 victoires, 235 podiums et 65 pôles se démarquent. Il a participé à 432 courses (44 % des grands prix depuis la création de la Coupe du monde en 1949). Il dottore prend sa retraite en laissant un grand héritage personnel au sport, mais aussi en jetant les bases pour les nouvelles générations à venir grâce à la VR46 Riders Academy.

« Tout ce que je peux dire à Vale, c’est un grand merci », a déclaré le PDG de Dorna Sports, Carmelo Ezpeleta, en remettant à Rossi la médaille MotoGP Legend. « Cela a été extraordinaire, car en 1997, nous avons découvert un jeune homme en Malaisie qui a fait des courses fantastiques, mais qui était très spécial à bien des égards. Depuis lors, tout ce que nous avons accompli ensemble, avec toutes les personnes qui travaillent en MotoGP, a était génial. Tout d’abord, Valentino a été un pilote incroyable. Hier encore, quand tout le monde parlait de son 42e anniversaire, il n’était qu’à huit dixièmes du meilleur temps. C’est incroyable. Mais il y a aussi sa personnalité, l’aide que nous car lorsque nous avons créé la Commission de sécurité, c’était quelque chose de très spécial. Donc tout ce que je peux dire, c’est Grazie, Valentino ! «

C’est officiel, il n’y a pas de débat 👊 @ ValeYellow46 est une #MotoGPLegend 🐐 #GrazieVale | #MotoGP 📰https : //t.co/dFuh1V4s4P – MotoGP™ 🏁 (@MotoGP) 15 novembre 2021

Rossi devient le 31e Légende du MotoGP, rejoignant Giacomo Agostini, Mick Doohan, Geoff Duke, Wayne Gardner, Mike Hailwood, Daijiro Kato, Eddie Lawson, Anton Mang, Ángel Nieto, Wayne Rainey, Phil Read, Jim Redman, Kenny Roberts, Jarno Saarinen, Kevin Schwantz, Barry Sheene, Marco Simoncelli, Freddie Spencer, Casey Stoner, John Surtees, Carlo Ubbiali, Àlex Crivillé, Franco Uncini, Marco Lucchinelli, Randy Mamola, Kork Ballington, Dani Pedrosa, Stefan Dörflinger, Jorge Martínez ‘Aspar’ et Nicky Hayden, et où ils sont en attente de rejoindre Jorge Lorenzo et Max Biaggi.

Lorsque vous entendez les mots ‘MotoGP Legend’, vous pensez à @ ValeYellow46 ! ?? Le Docteur est officiellement intronisé aux #MotoGPAwards ! #GrazieVale pic.twitter.com/K96ejaYmLe – MotoGP™ 🏁 (@MotoGP) 14 novembre 2021