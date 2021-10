Rossi se brise en se souvenant de Simoncelli

23/10/2021 à 18:59 CEST

Ce samedi marque un triste anniversaire et précisément dans le circuit de Misano, qui porte son nom. Marco Simoncelli nous a quitté le 23 octobre à Sepang, après avoir subi un accident dans lequel ils ont été impliqués Colin Edwards et Valentino Rossi. Le ’46’, qui ce week-end fait ses adieux à ses fans lors du GP d’Emilie-Romagne avant de terminer sa carrière à Valence le 14 novembre, s’est souvenu de la mort de son ami ‘Sic’ et s’en est ému. Valentino il reconnaît que pendant les années qui passent, il ne pourra jamais surmonter complètement la tragédie.

« Le moment où le Sepang, il y a dix ans, je me souviendrai de lui pour toujours comme l’un des pires de ma vie & rdquor;, a-t-il déclaré Rossi, brisé par la douleur. « Quand je suis rentré dans mon bureau, avec Uccio et Max, je ne savais pas quoi faire. J’étais désespéré… Mais ensuite, quand un peu de temps a passé, c’est devenu encore pire. Il ne savait pas comment il allait tirer en avant & rdquor ;.

Marco Simoncelli, que Rossi avait promu depuis sa création, Il est décédé à seulement 24 ans, dans son meilleur moment sportif : « Nous avons perdu un grand pilote, mais j’ai perdu un grand ami. Marco a été le premier pilote de l’Académie, bien que le Académie alors ça n’existait même pas. Mais c’est vraiment avec le premier pilote que nous avons commencé à nous entraîner, en lui apportant mon soutien et mon expérience. Quand je vois les pilotes de l’Académie maintenant, je me souviens toujours de Marco & rdquor;, a commenté le ‘Docteur’, qui a même révélé que parfois il n’assume pas ce qui s’est passé ce jour fatidique à Sepang : « J’ai le sentiment d’avoir vu Cadre il y a quelques mois à peine, comme si le ‘Sic’ était encore avec nous. »

Parallèlement, le père de Marco, Paulo, Un vibrant hommage au coureur a été présidé à Misano, et un chêne a été planté en sa mémoire au virage de Quercia.

La Quercia du Sic 58 À l’occasion du 10e anniversaire, un chêne planté au coin de Quercia verra le nom et l’histoire de Marco Simoncelli se perpétuer pour les générations à venir ✨ # SemperNelCuore 💕 pic.twitter.com/008wEu8J91 – MotoGP™ 🏁 (@MotoGP) 23 octobre 2021