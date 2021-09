Rossoneri cherche à prolonger la course gagnante

L’AC Milan accueillera la Lazio dimanche après-midi à San Siro. Les Rossoneri sont prêts pour leur premier gros test de la saison, avec déjà deux victoires à leur actif face à la Sampdoria et Cagliari.

Bien que Milan et la Lazio soient deux des cinq équipes à égalité avec six points actuellement, la Lazio est première du classement tandis que Milan est deuxième. La différence de buts de la Lazio est de plus sept tandis que celle de Milan est de plus quatre.

Milan a une liste de matchs incroyablement difficile qui se dresse sur son chemin au mois de septembre, et tout commence avec le match de la Lazio.

Avant-première de l’AC Milan contre la Lazio

Blessures

Milan fait actuellement face à trois problèmes, bien que deux semblent avoir été mis de côté.

Deux des meilleures stars de l’équipe, Zlatan Ibrahimovic et Franck Kessie, n’ont pas encore joué cette saison. Après des entraînements en équipe première et du repos pendant la trêve internationale, il semble que le duo soit de retour ce week-end. Ibrahimovic est la principale menace de but de l’équipe. Kessie est l’un des meilleurs milieux de terrain de toute la Serie A. Milan n’en avait pas nécessairement besoin pour commencer la saison, mais le duo sera crucial contre la Lazio et pour le reste du mois.

Olivier Giroud est également confronté au COVID-19. La déclaration officielle du club est intervenue le 2 septembre, le Français manquera donc le match de la Lazio. Giroud a marqué un doublé lors du dernier match contre Cagliari, et son importance pendant qu’Ibrahimovic se remet de sa blessure ne peut être surestimée.

Cela étant dit, Giroud est le seul joueur crucial qui ne sera pas disponible.

L’AC Milan devrait commencer le 11

Mike Maignan mans les poteaux de but. Il a été tout simplement exceptionnel depuis le remplacement de Gianluigi Donnarumma.

Les quatre à l’arrière seront probablement Theo Hernandez, Simon Kjaer, Fikayo Tomori et Davide Calabria. Tous ces joueurs, outre Tomori, ont bénéficié de fortes échappées internationales.

Kessie reviendra probablement au double pivot du milieu de terrain de départ. Bien qu’il joue généralement aux côtés d’Ismael Bennacer, la starlette italienne Sandro Tonali prendra probablement le départ à la place. Tonali a brillamment joué les deux derniers matches et vient de terminer la trêve internationale avec un triplé de passes décisives pour l’équipe italienne des moins de 21 ans.

Les trois attaquants derrière le seul attaquant pourraient comprendre Alexis Saelemaekers, Brahim Diaz et Rafael Leao. Saelemakers est également en pleine forme, marquant et aidant une fois pour la Belgique. Diaz a été tout simplement exceptionnel en remplaçant Hakan Calhanoglu. Enfin, Leao semble prêt pour une saison en petits groupes. Le jeune trio est prêt pour la grande scène.

Ibrahimovic pourrait enfin prendre le départ. Le Suédois est de retour à l’entraînement complet avec l’équipe. Avec autant de jeunesse autour de lui, Ibrahimovic devra non seulement être un buteur, mais aussi un leader. Tout dans son passé montre qu’il est à la hauteur de la tâche.

Les adversaires

La Lazio, bien que perdant son manager Simone Inzaghi et la star Joaquin Correa face à l’Inter Milan, n’est pas une tâche facile. La défense est solide avec des Italiens comme Francesco Acerbi et Manuel Lazzari. Le milieu de terrain a toujours des stars comme Sergej Milinkovic-Savic et Luis Alberto. Ensuite, bien sûr, Ciro Immobile participe à l’attaque. Il sera flanqué de Pedro et Felipe Anderson.

I Biancocelesti sont forts dans toutes les facettes du jeu. Le nouveau manager Maurizio Sarri joue un football offensif fluide, donc Milan restera sur ses gardes tout au long du match.

