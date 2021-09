Rossoneri cherche à revenir sur des chemins gagnants

in

L’AC Milan accueillera Venezia mercredi soir au San Siro. Ce sera la première fois en plus de 7 000 jours que les deux équipes se rencontreront dans l’élite. Les Rossoneri cherchent à retrouver le chemin de la victoire après avoir obtenu trois points lors de chacun de leurs trois premiers matches. Depuis lors, cependant, ils ont perdu en Ligue des champions contre Liverpool et ont fait match nul la dernière fois contre la Juventus. AC Milan v Venezia est un match idéal pour que le club rebondisse.

Malgré les deux derniers résultats, il n’y a absolument aucun pessimisme dans la capitale italienne de la mode. Milan a déployé un vaillant effort lors de son premier match de Ligue des champions en sept ans, donnant aux champions 2019 un match à suspense. Obtenir un match nul tardif lors d’un match à l’extérieur à la Juventus a également été beaucoup plus positif que négatif. Cela étant dit, Milan doit obtenir les trois points lors de matches contre des équipes telles que Venezia s’ils veulent vraiment se battre pour le Scudetto.

AC Milan v Venezia : avant-première

Classement et forme

Milan occupe actuellement la troisième place du classement de la Serie A, derrière Napoli et l’Inter Milan. Naples a l’air revitalisé avec quatre victoires en quatre matches et une différence de buts de +8. L’Inter est à égalité de points avec Milan, mais a une différence de buts plus élevée de cinq buts.

Pour l’instant, Milan compte trois victoires et un nul. Ils ont gagné 1-0 contre la Sampdoria, 4-1 contre Cagliari et 2-0 contre la Lazio, avant de faire match nul 1-1 avec la Juventus. Milan a l’air tout simplement excellent, ce qui est impressionnant compte tenu du fait que des joueurs de premier plan tels que Zlatan Ibrahimovic, Olivier Giroud, Franck Kessie et Davide Calabria ont déjà raté des matchs.

Venezia, quant à elle, occupe la 17e place. Ils ont une victoire et trois nuls en quatre matches. Leur victoire est venue d’Empoli, mais les pertes sont venues de Napoli, Udinese et Spezia. Bref, la jeune et inexpérimentée équipe de Venise a un long chemin à parcourir pour éviter la relégation.

Milan cherche à retrouver sa forme gagnante cette semaine avant d’affronter l’Atletico Madrid en Ligue des champions la semaine prochaine.

Composition attendue de l’AC Milan

Mike Maignan, bien sûr, débutera dans le but. Il est tout simplement excellent depuis son arrivée à Milan.

Deux joueurs habituels devraient commencer dans la défense – Theo Hernandez et Fikayo Tomori. Alessio Romagnoli débutera au centre aux côtés de Tomori après que Simon Kjaer se soit légèrement blessé à la Juventus.

Attendez-vous à ce que le double pivot du milieu de terrain présente Sandro Tonali et Ismael Bennacer. Tonali monte rapidement dans les rangs du milieu de terrain milanais avec son excellente forme. Kessie a lutté pour la Juventus et est clairement encore en phase de récupération de sa blessure précédente. Bennacer devrait remplacer l’Ivoirien.

Les trois attaquants derrière le seul attaquant comprendront également les partants habituels d’Alexis Saelemaekers, Brahim Diaz et Rafael Leao. Attendez-vous à voir le trio continuer à développer leur alchimie.

En raison de l’incertitude entourant Ibrahimovic et Giroud, il est probable qu’Ante Rebic commence comme seul attaquant. Rebic est également en pleine forme avec deux passes décisives contre la Lazio, un but contre Liverpool et un but contre la Juventus. Milan doit mettre l’accent sur le maintien de Rebic en forme en connaissant l’historique des blessures d’Ibrahimovic.

