ROT Stock: 5 choses à savoir sur Rotor et la fusion Sarcos Robotics SPAC

Actions de Acquisition de rotor (NYSE:POURRIR) augmente lentement mardi à la suite de l’annonce de la fusion de la société d’acquisition à vocation spéciale (SPAC) avec Sarcos Robotics.

Source: Shutterstock

Le fabricant de robots basé dans l’Utah deviendra public via une fusion inversée avec Rotor, et offre une opportunité majeure pour Sarcos et sa technologie. En fait, selon le communiqué, la fusion «devrait fournir à la société jusqu’à 496 millions de dollars de produit avant les dépenses pour financer les plans d’affaires, faciliter les acquisitions potentielles supplémentaires et améliorer les capacités.»

L’un de ses produits les plus connus est l’exosquelette entièrement robotisé qu’un travailleur pourrait porter pour soulever des objets beaucoup plus lourds avec moins de pression sur le corps.

Cela dit, que devraient savoir les investisseurs de la fusion ROT Stock SPAC? Regardons de plus près.

Après la clôture de la fusion, la société fusionnée devrait négocier sur le Échange Nasdaq sous le symbole STRC. L’opération devrait être conclue au troisième trimestre de 2021. À leur tour, Rotor et Sarcos auront une valorisation combinée de 1,3 milliard de dollars, «plus un complément potentiel de 281 millions de dollars supplémentaires sur la base du futur cours des actions de la société fusionnée». L’opération a également reçu environ 220 millions de dollars de financement via un investissement privé en capital public (PIPE). Certains des investisseurs qui ont contribué à ce total incluent BlackRock (NYSE:BLK) et Palantir (NYSE:PLTR)

ROT Stock et la fusion Sarcos SPAC

Stefan M. Selig, président de Rotor Acquisition, a déclaré ceci à propos de l’accord ROT Stock SPAC:

«Nous avons lancé Rotor Acquisition Corp. dans le but d’identifier et de nouer des partenariats avec des entreprises qui tirent parti de la technologie et de l’innovation pour perturber les activités de la« vieille économie »sur des marchés importants et en croissance. Sarcos répond parfaitement à ces critères et nous sommes ravis de nous associer à eux et de créer de la valeur en développant la plate-forme Sarcos et en apportant la technologie robotique de la société à la main-d’œuvre mondiale.

L’action ROT était en hausse de 2% mardi matin.

A la date de publication, Nick Clarkson ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Nick Clarkson est rédacteur Web chez InvestorPlace.