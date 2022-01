Rotation de Magellan au deuxième tour du Round Robin

C’est ainsi que sera constituée la rotation des lanceurs partants des Navegantes del Magallanes pour le deuxième tour du Round Robin.

Les Navegantes del Magallanes, qui occupent la première place du Round Robin avec un bilan de trois victoires et une défaite, à égalité avec les Caribes de Anzoátegui, ont annoncé leur rotation pour le deuxième tour de cette étape des séries éliminatoires, qui est la prochaine quatre jeux, qui se compose de la manière suivante :

Erick Leal vs Tigres de Aragua à Maracay (2 janvier) Junior Guerra vs Cardenales de Lara à Valence (3 janvier) Yohander Méndez vs Leones del Caracas à Caracas (4 janvier) Robert Zárate vs Cardenales de Lara à Barquisimeto (06 janvier)

#Magallanes confirme les quatre bras de la rotation pour le second tour du Round Robin. Erick Leal contre Tigres (02-01).

Junior Guerra vs. Cardinaux (03-01).

Yohander Méndez contre. Lions (04-01).

Robert Zárate contre. Cardinaux (06-01). – Roger Rojas (@rogerrojasveliz) 2 janvier 2022

La même rotation était essentielle pour un premier tour réussi, mais elle doit maintenir sa haute qualité exposée au premier tour du Round Robin pour montrer plus fortement la possibilité que les Navegantes del Magallanes se rendent en grande finale, un exemple qu’ils n’ont pas joué depuis la saison 2015-2016 où ils ont été battus 4-2 en finale contre les Tigres de Aragua, après avoir mené 2-0.

Auteur : Carlos Quijada

Twitter et Instagram : @abogado_quijada