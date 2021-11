Rotation de Tigres Detroit 2022 avec la signature d’Eduardo Rodríguez

Ensuite, nous vous laissons comment le rotation des Tigres de Détroit 2022 avec la solidifier de Edouard Rodriguez lors de la prochaine saison des ligues majeures.

Membres de la rotation des Detroit Tigers pour le début de la Major League Baseball 2022 (jusqu’à présent)

Casey Mize Tarik Skubal Matt Manning Eduardo Rodríguez

Spencer Turnbull

Spencer Turnbull devrait passer la majeure partie ou la totalité de la prochaine saison à se remettre de la chirurgie de Tommy John.

Matthieu Boyd

Alors que Matthew Boyd devrait rater le début de la saison après une intervention chirurgicale pour réparer le tendon fléchisseur du coude gauche.

Peralta

Il est allé à l’agence libre.

Eduardo Rodríguez occupera une place importante

Le gaucher de 28 ans a effectué 31 départs en 2021, affichant une fiche de 13-8 avec une MPM de 4,74… De plus, dans un marché dominé par des lanceurs partants plus âgés au sommet du marché, Rodriguez a montré des raisons de s’améliorer au-delà de son âge relativement jeune.

Ses 3,32 lancers de terrain indépendants et 10,6 retraits au bâton par neuf manches en 2021 se sont classés au quatrième rang des partants de la Ligue américaine avec au moins 150 manches.

Il a également été plus fort dans la dernière ligne droite, avec une fiche de 6-2 avec une MPM de 3,07 d’août à la fin de la saison. Ironiquement, cette séquence a commencé avec 10 retraits au bâton en cinq manches sans but le 4 août à Comerica Park.

Il y a deux autres chiffres qui valent la peine en ce qui concerne la saison 2021 d’Eduardo Rodríguez dans les ligues majeures :

86,5

C’était la vitesse de sortie moyenne de toutes les balles frappées par Rodriguez, le plaçant dans le 90e centile des lanceurs des ligues majeures.

11.2

C’est le pourcentage de coups contre Eduardo Rodriguez qui ont entraîné un contact fort (une vitesse initiale d’au moins 95 milles à l’heure). Parmi les lanceurs qualifiés, cela a donné à Rodriguez le 11e taux le plus bas, derrière seulement : Corbin Burnes, Zack Wheeler, Freddy Peralta, Carlos Rodón, Max Scherzer, Brandon Woodruff, Lucas Giolito, Julio Urías, Charlie Morton et Lance Lynn. C’est une bonne entreprise à avoir.

Contracter

Si ce contrat avec Eduardo Rodriguez fonctionne comme prévu, il a maintenant une chance d’aider les Tigers à revenir à ces jours de baseball en séries éliminatoires.

Point d’interrogation

La vitesse de balle rapide à quatre coutures d’Eduardo Rodriguez a ralenti depuis qu’il est entré dans les majors en 2015, avec une moyenne de 91,5 mph cette saison après avoir atteint 94,6 mph lors de sa saison d’ouverture il y a six ans. Le gaucher a compensé cela en créant un curseur efficace et en augmentant son utilisation des engrenages, mais une concentration évolutive et un accent accru sur le fait de jeter tout son arsenal dans la zone de frappe ont créé des résultats mitigés au cours de sa saison contractuelle.

Réunion

Eduardo Rodríguez rencontre également l’ancien entraîneur des lanceurs des Red Sox Juan Nieves, qui est actuellement l’entraîneur adjoint des lanceurs des Tigers.

Histoire contre les Tigres

Ironiquement, Rodriguez a joué un petit rôle dans la fin des séries éliminatoires des Tigers. Il était à l’origine un espoir des Orioles qui a été envoyé à Boston à la date limite des échanges de 2014 par le releveur Andrew Miller, que les Tigers étaient sur le point d’acquérir à l’époque. Miller a aidé les Orioles à balayer les Tigers dans la série de division de la Ligue américaine 2014, qui reste la dernière visite de Detroit en séries éliminatoires.

Avec certaines des informations de MLB.com (Jason Beck et Michael Guzmán).

Image des points d’embrayage.

