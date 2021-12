Rotation des ouvreurs de Navegantes del Magallanes pour la neuvième semaine de LVBP

L’équipe de Navigateurs du Magellan, a annoncé son rotation à partir de ouvreurs chargé de commander les lanceurs dans chacun des matches correspondant à la neuvième semaine de la saison 2021-2022 de la Ligue vénézuélienne de baseball professionnel (LVBP).

A travers leur compte Twitter, les Navegantes del Magallanes, ont annoncé les lanceurs chargés d’ouvrir chacun des matchs à jouer en cette neuvième semaine du bal créole puis nous vous les montrerons.

Gabriel García Vs. Tigres de Aragua Jorge Martínez Vs. Águilas del Zulia Yohander Méndez Vs. Águilas del Zulia Erick Leal Vs. Bravos de Margarita Robert Zárate Vs. Caribes de Anzoátegui Gabriel García Vs. Cardenales de Lara

Le bilan de l’équipe navale la semaine dernière était positif, obtenant cinq victoires et une défaite, ce record a permis au « Navire Turc » d’être la première équipe classée pour les séries éliminatoires de l’édition en cours du LVBP.

