Rotation des Tigres pour le deuxième tour du Round Robin

C’est ainsi que sera constituée la rotation des lanceurs partants des Tigres de Aragua pour le deuxième tour du Round Robin.

Les Tigres de Aragua, qui occupent la cinquième et dernière place du Round Robin avec un bilan d’une victoire et trois défaites, à égalité avec les Leones del Caracas, ont annoncé leur rotation pour le deuxième tour de cette étape des séries éliminatoires, qui est les quatre prochains jeux, qui se compose de la manière suivante :

César Jiménez vs Navegantes del Magallanes à Maracay (2 janvier) Carlos Teller vs Caribes de Anzoátegui à Puerto La Cruz (3 janvier) Guillermo Moscoso vs Caribes de Anzoátegui à Puerto La Cruz (5 janvier) Alexis Candelario vs Cardenales de Lara à Maracay (janvier 6).

Attention🚨 C’est notre rotation pour les quatre premiers engagements de l’année🤩 C’est parti les Tigres ! 🔥 #HastaElFinal🐅 #ArribaTigres🐯 pic.twitter.com/wUdO2OUhtu – Tigres de Aragua (@TigresOficiales) 2 janvier 2022

La rotation du tigre doit jouer un rôle fondamental pour un second tour réussi, puisqu’un bilan 1-3 est un peu délicat si les corrections ne sont pas prises rapidement pour que les victoires apparaissent.

Ce deuxième tour du Round Robin est très important car un dérapage similaire à celui du premier tour mettrait les Tigres en difficulté afin de prétendre accéder à leur première finale depuis les vendanges 2015-2016, lorsqu’ils ont décroché la couronne LVBP.

Auteur : Carlos Quijada

Twitter et Instagram : @abogado_quijada