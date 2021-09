Rothmans va ouvrir un magasin à Manhattan West Development – ​​WWD

Rothmans renforce encore sa position comme l’un des derniers magasins multimarques pour hommes à New York.

Le détaillant, qui a commencé sa vie en 1914 lorsque Harry Rothman a lancé un chariot sur Delancey Street, ouvrira son quatrième magasin new-yorkais à Manhattan West, le nouveau super-développement qui devrait ouvrir dans le West Side de Manhattan plus tard ce mois-ci. Le produit phare de Rothmans est situé sur Park Avenue South à Union Square. Elle exploite également des unités à Scarsdale et Bronxville à Westchester.

Le président de Rothmans, Ken Giddon, et son frère Jim ont annoncé la nouvelle du nouveau magasin avec une publication Instagram où ils étaient tous deux photographiés portant des casques avec le nom de Manhattan West dessus.

Manhattan West est un projet à usage mixte de 5 milliards de dollars de Brookfield Property Partners dans le quartier Hudson Yards de Manhattan. Le développement de huit acres et six bâtiments s’étend sur 7 millions de pieds carrés et est situé de la 31e à la 33e rue entre la neuvième et la 10e avenue. Il comprend des immeubles de bureaux, des appartements de luxe, un hôtel-boutique et 225 000 pieds carrés de commerces et de restaurants ainsi que deux acres d’espaces publics ouverts. Brookfield n’a pas répondu aux appels pour commenter quels autres magasins ont loué des espaces à Manhattan West.

Le développement reliera la nouvelle gare de Moynihan à l’extrême ouest de Manhattan au moyen d’une extension piétonne via la 32e rue, selon SOM, les architectes du projet. Cela a été rendu possible grâce à la construction d’une plate-forme de 2,6 acres sur les voies ferrées actives qui desservent Penn Station. Mardi, la gouverneure de New York, Kathy Hochul, a dévoilé les conceptions d’un nouveau connecteur qui reliera la High Line à la gare de Moynihan via le Magnolia Court de Brookfield, accessible au public, qui traverse le développement de Manhattan West.

Giddon a déclaré que le magasin Rothmans de 2 000 pieds carrés est actuellement en construction et qu’il s’attend à ce qu’il ouvre le 28 septembre ou autour de celle-ci. Le magasin Union Square mesure 11 000 pieds carrés, Scarsdale 3 500 et Bronxville 1 000 pieds carrés. , il a dit.

« Comme la plupart des autres détaillants, nous étions dans une situation désespérée pendant COVID-19 », a déclaré Giddon. « Mais quand il y a de la peur dans l’air, comme c’est le cas maintenant, il faut être agressif. Nous avons la chance d’avoir d’excellents propriétaires qui comprennent les réalités de ce qui se passe, cela nous a donc donné l’opportunité de conclure des accords appropriés pour COVID-19 dans tous nos emplacements. »

En disant que “notre carte de visite est la résilience”, Giddon a déclaré que les magasins ont rebondi après les moments les plus difficiles auxquels ils ont été confrontés à la suite des blocages, et il a bon espoir quant aux opportunités pour ce nouvel emplacement. « Nous avons passé beaucoup de temps à parler à nos clients et cela nous a donné la confiance nécessaire pour aller de l’avant », a-t-il déclaré. « Nous pensons qu’il y a un besoin pour un magasin pour hommes multimarques avec une forte relation prix-valeur. La nécrologie de New York a déjà été écrite et elle est toujours fausse. C’est peut-être différent, mais ce n’est pas mort. C’est jeune et dynamique.

Bien que Rothmans ait été à un moment donné fortement axé sur les vêtements sur mesure, le mélange a considérablement changé au fil des ans, et l’assortiment du nouveau magasin en sera le reflet.

« Il y a dix ans, nous étions un magasin de vêtements de sport à 80-20 ans », a-t-il déclaré. « Maintenant, nous ne sommes qu’à 30 % sur mesure. Nous sommes bons en denim et nous avons ajouté cinq lignes de sport différentes pendant COVID-19. Nous allons donc entrer avec un peu sur mesure, comme des manteaux de sport non structurés de LBM et Jack Victor, du denim, Faherty, Billy Reid, Peter Millar et des chaussures amusantes. Et si les clients répondent à une catégorie plutôt qu’à une autre, le mélange peut être modifié rapidement. “La clé est d’être agile”, a-t-il déclaré.