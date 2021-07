Rothschild Investment augmente ses participations GBTC de 268% et ETHE de 5,2%

La société de services financiers Rothschild Investment a encore augmenté ses avoirs en Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) et Grayscale Ethereum Trust (ETHE).

Au premier trimestre 2021, Rothschild a augmenté son exposition au GBTC de 26 % et au deuxième trimestre, la banque d’investissement multinationale l’a encore augmentée de 268,76 %, déclarant détenir 141 405 actions de GBTC au 30 juin, selon le dossier déposé auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. (SECONDE).

Rothschild a également augmenté son exposition à l’ETHE qu’elle a achetée pour la première fois au premier trimestre de 2021.

Le dernier dépôt faisait état de 279 119 actions d’ETHE détenues par la société, contre 265 302 actions en mars, ce qui représente une augmentation de 5,2% seulement.

GBTC se négocie actuellement avec une forte décote à une prime négative de 13,44 % tandis que l’ETHE se négocie à une décote de 10,7 %, selon Bybt.

Les clients de Rothschild comprennent des familles riches, des particuliers fortunés, des entrepreneurs locaux, des sociétés de portefeuille familiales, des fondations/fondations, des comptes de retraite et des comptes en fiducie multigénérationnels.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.