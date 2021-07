Rothschild Investment triple son investissement dans le bitcoin- The Cryptonomist ⋆ Crypto new media

in

Investissement Rothschild a triplé sa participation dans le Trust Bitcoin en niveaux de gris (GBTC).

JUST IN – Rothschild Investment Corp. a triplé sa position #Bitcoin en juillet, ajoutant plus de 100 000 actions en niveaux de gris pic.twitter.com/VEhIZCK3wy – Magazine Bitcoin (@BitcoinMagazine) 20 juillet 2021

En fait, l’année dernière, la société d’investissement avait investi 235 000 $ pour acheter des actions de la fiducie GBTC, s’exposant ainsi au prix du bitcoin, car la tendance du cours de l’action GBTC suit celle du bitcoin.

Récemment, cependant, il a déclaré à la SEC qu’il avait atteint 141 405 actions au deuxième trimestre 2021, plus du triple des 38 346 actions qu’il détenait jusqu’à la fin du premier trimestre, il a donc ajouté 103 059 actions.

Il n’a pas été précisé quand ils ont été achetés ni à quel prix, mais étant donné que le deuxième trimestre a commencé en avril et s’est terminé en juin, on peut supposer qu’ils ont peut-être acheté après la baisse des prix de la mi-avril.

À ce jour, chaque action de GBTC correspond à 0,000939715 BTC, ou alors un peu moins de 30 $, de sorte que les quelque 141 000 actions détenues par Rothschild Investment ont une valeur approximative de 4,2 millions de dollars. Au premier trimestre de l’année, la position ouverte de Rothschild Investment dans le bitcoin utilisant GBTC était de 1,92 million de dollars.

Qui sont les Rothschild qui ont acheté les actions bitcoin de Grayscale

Il convient de noter cependant que Rothschild Investment n’a rien à voir avec la célèbre famille de banquiers Rothschild.

La chose curieuse est que les investissements de cette société dans le Grayscale Bitcoin Trust semblent avoir eu lieu lorsque le prix du bitcoin était bas, ou après une baisse évidente, et que si au départ, ce n’était probablement qu’un petit test, avec un très petite somme d’argent, maintenant le montant investi commence à être considérable, bien que peut-être pas encore substantiel.

PDG de Grayscale Michael Sonnenshein lui-même a récemment révélé que le profil moyen de l’investisseur GBTC est celui qui ne se concentre pas sur les fluctuations des prix du bitcoin à court terme, mais celui qui investit avec des objectifs à moyen et long terme.

En d’autres termes, il semble que Rothschild Investment n’ait pas l’intention de négocier sur ce marché pour spéculer à court terme sur la grande volatilité du prix du bitcoin, mais a choisi de faire un petit investissement à moyen terme au départ lorsque le prix du BTC était d’environ 10 000 $. , puis de faire un autre investissement un peu plus important lorsque le prix est tombé en dessous de 40 000 $.

Le fait même qu’ils aient indirectement acheté des bitcoins à un prix probablement inférieur à 10 000 $ et qu’ils ne les aient pas vendus même lorsque le prix dépassait 60 000 $, signifie clairement que ils ne les achetaient pas juste pour les revendre à profit le plus tôt possible.