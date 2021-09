Rotimi assure que le redémarrage de “House Party” de LeBron sera très spécial

in

Rotimi n’ayez crainte, le redémarrage de “House Party” est entre de bonnes mains avec James Lebron – malgré les critiques moins que stellaires pour la prise de LBJ sur ‘Space Jam’.

Le chanteur et star de “Power” a été choisi pour le nouveau “HP” et il nous a dit qu’il avait déjà tourné ses scènes. Il nous a donné des informations sur l’ambiance sur le plateau et a rassuré les fans de la comédie classique culte de 1990 … car, comme il l’a dit, la nouvelle distribution est remplie de nombreuses étoiles montantes qui ont décidé de faire leurs preuves.

Jacob Latimore et Tosin Cole jouent les rôles emblématiques de “Kid” et “Play” … joués à l’origine par le groupe hip-hop, Christopher “Kid” Reid et Christophe “joue” Martin.

Cela pourrait être une raison suffisante pour que les fans donnent une chance au redémarrage. Bien sûr, certains se méfiaient de la société de LeBron, SpringHill, qui le produisait … alors que la nouvelle arrivait juste après “Space Jam: A New Legacy”.

Non seulement LeBron y a joué, mais SpringHill l’a également produit – et même si le film a rapporté plus de 150 millions de dollars dans le monde, c’était assez déchiré universellement.

Cela étant dit, il y a des signes que le redémarrage de “House Party” est configuré pour réussir.

Le scénario du film est écrit par les scénaristes d'”Atlanta” Stephen Glover et Jamal Olori … les deux écrivains nominés aux Emmy Awards. Stéphane est Donald Gloverle frère cadet de.

Aussi, Charles Kidd II – mieux connu sous le nom de Calmatic – fait ses débuts en tant que réalisateur de long métrage. Il dirigea Lil Nas XLe clip de “Old Town Road”, qui a remporté le MTV Video Music Award 2019 de la meilleure réalisation et le Grammy 2020 du meilleur clip de l’année.

Tout cela – associé à un casting affamé – vous pouvez voir pourquoi Rotimi est convaincu qu’il va gagner un public toujours obsédé par le film OG.