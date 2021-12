Roublev rapproche la Russie de la finale

04/12/21 à 15:01 CET

.

Andreï Roublev gagné avec solvabilité Dominik Koepfer (6-4 et 6-0) et a placé la Russie au bord de la finale de la Coupe Davis où la Croatie espère battre la Serbie vendredi.Roublev, le cinquième joueur mondial, a montré sa supériorité sur son adversaire, qui a progressivement décliné jusqu’à assumer sa défaite après seulement 50 minutes.

Le numéro deux de l’ensemble de Chamil Tarpischev, le seul à avoir perdu un match jusqu’à présent en finale de la Coupe Davis, contre Feliciano López Lors du match de la phase de groupes contre l’Espagne, il a eu de quoi briser le service de son rival lors du troisième match et maintenir la décompensation.

Dans le deuxième set, la différence s’est creusée plus tôt. Le Moscovite, vainqueur cette année à Rotterdam et finaliste à Monte Carlo, Halle et Cincinnati, n’a trouvé aucune réponse de Koepfer, 54e du classement ATP qui n’a à aucun moment donné le sentiment de chercher la réaction. C’était une promenade pour Roublev.

La Russie peut revenir au match nul par voie rapide, comme cela s’est produit contre la Suède en quart de finale, sans avoir à jouer le match de double, si le numéro deux mondial, Daniel Medvedev, gagnez votre match avant Jan Lennard Struf.