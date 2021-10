Roues émotionnelles : que sont-elles et comment les utiliser pour améliorer la santé mentale

Êtes-vous en phase avec vos émotions ? (Photo : ./Metro.co.uk)

Heureux, triste ou en colère ?

Pour beaucoup d’entre nous, c’est l’étendue de notre compréhension des émotions. Peut-être aussi.

Mais les choses changent.

Alors qu’il y a 20 ans, il aurait été considéré comme un peu hippie de parler de soins personnels et de thérapie, l’idée d’être en phase avec notre bien-être mental est maintenant très répandue.

Nous souhaitons améliorer notre vie, « apprendre à nous connaître », aller plus loin.

Les roues des émotions peuvent en être un élément clé, un outil pratique à ajouter à votre arsenal de santé mentale.

Créée pour la première fois par le psychologue Robert Plutchik, la roue des émotions est, eh bien, une roue, composée de huit émotions primaires : colère, peur, tristesse, dégoût, surprise, anticipation, confiance et joie.

De nos jours, vous pouvez vous en tenir à cette structure de base ou trouver des versions plus approfondies qui couvrent des dizaines d’émotions de niche telles que la « désillusion » et la « provocation », mais toutes s’intègrent dans ces huit groupes essentiels.

L’idée est qu’en identifiant une émotion et en lui donnant un nom, on peut alors commencer à la gérer.

Faire une pause et vous demander comment vous vous sentez vraiment peut vous aider à être plus attentif, vous permettant de répondre plutôt que de réagir.

Il peut être utile d’avoir une roue des émotions de votre choix à portée de main afin que vous puissiez vérifier avec vous-même chaque fois que des émotions difficiles surgissent.

Un exemple de roue des émotions à essayer (Photo : Metro.co.uk)

Peut-être imprimez-en un (ou créez le vôtre, si vous vous sentez créatif) et collez-le dans votre cahier, enregistrez une roue sur le bureau de votre ordinateur ou assurez-vous qu’une capture d’écran reste dans le dossier photo de votre téléphone.

Vous pouvez même trouver des épingles et des impressions de roues émotionnelles sur Etsy, au cas où vous souhaiteriez intégrer les visuels à votre esthétique.

Tyler Woodward, PDG de la marque CBD Eden’s Gate, déclare : « Les gens peuvent utiliser la roue émotionnelle pour les aider à nommer l’émotion qu’ils ressentent en temps réel.

« Cela semble être une tâche si simple, un peu comme nommer des couleurs ou des formes comme un enfant, mais il peut être facile de perdre le contact avec nos propres émotions dans un numérique de plus en plus distrayant et les roues émotionnelles peuvent être un excellent outil pour nous aider à reconnaître et répondre de manière appropriée à nos propres émotions.

Une fois que vous avez pris l’habitude d’utiliser votre roue pour identifier les émotions du moment, il peut être utile de garder une trace de vos sentiments dans un journal, pour voir s’il y a des schémas qui se présentent.

Cela n’a pas besoin d’être formel – même une note sur votre téléphone énumérant l’émotion et le déclencheur (que se passait-il à ce moment-là ? Et juste avant ?) peut être utile pour y jeter un coup d’œil.

Vous pourriez trouver certains problèmes ou schémas que vous souhaitez rectifier. Peut-être constatez-vous que vos heures de travail actuelles vous épuisent ou que vous quittez sans cesse les discussions avec un certain ami avec beaucoup d’irritation.

L’identification de l’émotion est la première étape clé pour améliorer les choses – et une roue peut vous aider à le faire.

