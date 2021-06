Roues sortant du bus progressif ⋆ 10z viral

Ce n’est que mercredi, mais cela s’annonce comme la semaine où l’agenda progressiste a heurté le mur. Tout d’abord, il y a la performance d’Eric Adams dans la course à la mairie de New York. Et comme Scott l’a noté plus tôt dans la semaine, l’Université du Minnesota a fait volte-face en utilisant la police de Minneapolis pour assurer la sécurité du campus. Ensuite, il y a ceci dans le Wall Street Journal d’aujourd’hui :

Dans les années 1990, le président Clinton se vantait que pour lutter contre le crime, nous avions besoin que le gouvernement fédéral paie 100 000 policiers supplémentaires dans les rues. Biden est maintenant revenu sur cette idée, même s’il ne l’admettra pas ouvertement. (Au lieu de cela, il veut diaboliser les propriétaires d’armes à feu.) Cela équivaut à la fin de facto de « définancer la police ». Attendez-vous à plus de cela. Et cet organigramme du libéralisme en faillite ne vieillira jamais :

Mais attendez, il y a plus ! Vous vous souvenez en quoi exiger l’identification de l’électeur est un complot raciste pour la suppression du vote ? Eh bien devinez quoi maman? Découvrez ceci dans le Washington Post hier :

Les démocrates signalent un changement vers l’acceptation des lois sur l’identification des électeurs Ces derniers jours, d’éminents démocrates ont de plus en plus adouci leur opposition aux exigences d’identification des électeurs, signalant une nouvelle ouverture aux mesures que les militants ont longtemps vilipendées comme une méthode insidieuse pour empêcher les minorités d’accéder aux urnes.

L’ancienne candidate au poste de gouverneur de Géorgie et défenseure des droits de vote, Stacey Abrams, a apporté la semaine dernière son soutien à une proposition de compromis sur les droits de vote du sénateur Joe Manchin III (DW.Va.) qui inclut des exigences d’identification des électeurs. Lundi, l’ancien président Barack Obama a déclaré que le compromis de Manchin, y compris l’exigence d’identification des électeurs, n’offrait rien de « particulièrement controversé ». Le sénateur Raphael G. Warnock (D-Ga.), quant à lui, a récemment déclaré au Washington Post qu’il pourrait soutenir une forme d’identification des électeurs, en déclarant: «Je ne connais personne qui pense que les gens ne devraient pas avoir à prouver qu’ils sont qui ils disent qu’ils sont.

Je me demande pourquoi ce changement soudain? (Laissez de côté les mensonges purs et simples sur ce que les démocrates disaient à propos de l’identification des électeurs il y a à peine 15 minutes.)

C’est le résultat du dernier sondage Monmouth sur la question, publié plus tôt cette semaine. Le sondage révèle que 80 % d’entre eux soutiennent l’identification des électeurs :

Mais ce sont les tableaux croisés sur l’identité du parti et l’ethnicité qui doivent causer des brûlures d’estomac à l’AOC et aux cadres progressistes, avec 62% des démocrates en faveur, et encore plus époustouflants, les Noirs et les hispaniques favorisant l’identité des électeurs plus que les Blancs :

Pendant ce temps, Progs, comment se passe cette « fin de l’obstruction systématique » ?

PS Encore une observation sur le thème gauchiste selon lequel l’identification des électeurs prive en quelque sorte les Noirs de leurs droits. Quelle est l’hypothèse ici? Que les noirs sont, unique parmi les américains, moins capables d’obtenir une pièce d’identité ? Cela m’en dit beaucoup sur qui sont les vrais racistes. Et puis il y a les données montrant les taux d’identification par groupe ethnique :