Rouge à lèvres Huawei Freebuds, analyse et avis | La technologie

Ce 2021, nous avons vu de très bons écouteurs sans fil. Nous avons eu de nouvelles marques telles que Nothing ou realme, mais aussi des propositions d’entreprises plus établies telles que Sony, Apple, Samsung ou Huawei et la bonne chose est qu’en plus de nombreux modèles, nous avons eu des appareils pour tous les budgets et tous les besoins.

Huawei a sorti une paire d’écouteurs très intéressante. D’une part, les Freebuds 4i avec suppression active du bruit, design intra-auriculaire et un prix très intéressant. De l’autre, quelques Freebuds 4 avec un très bon son, suppression du bruit, mais ouverts.

Et maintenant, ils lancent des écouteurs qui sont sûrement les plus controversés de ces dernières années. Et c’est qu’il s’agit de Freebuds 4 avec une boite qui ressemble à un rouge à lèvres et qui coûte 90 euros de plus. C’est parti avec l’analyse du rouge à lèvres Hawei Freebuds.

SpécificationsRouge à lèvres Huawei FreebudsTypeIntra-auriculaire semi-ouvertDimensions et poids (écouteur) 41,4 x 16,8 x 18,5 mm | 4,1 g Dimensions et poids (caisse) 70 x 27,4 x 27,4 | 84,5 grammes sans casquePilotes14,3 mmCapteursCapteur de microphone, utiliser le capteur de détectionAnnulation active du bruit (ANC) OuiConnectivitéBluetooth 5.2BatterieCasque : 30 mAh, jusqu’à 4 heures d’autonomie | Boitier : 410 mAh, jusqu’à 22h d’autonomie ProtectionIPX4CompatibilitéApp sur iOS et AndroidPrix229 euros en Huawei Store

Sections de l’analyse du rouge à lèvres Huawei Freebuds:

Le rouge à lèvres ressemble à Freebuds 4

Commençons l’analyse en parlant de l’éléphant dans la pièce: la boîte.

Il est clair que c’est une box qui attire l’attention et, même si au final le ton sera plus négatif car je ne comprends pas très bien le prix, je dois dire que je ne les achèterais pas, mais la box semble très, très beau.

Cela ressemble à du rouge à lèvres et à ce noir piano (qui attrape les empreintes digitales comme un champion) et la bordure dorée me semble de très bon goût. Dans un sac ou sur l’étagère avec des cosmétiques, vraiment, personne ne dirait que ce sont des écouteurs.

Et jusqu’à présent toutes les bonnes choses que j’ai à dire sur la box, puisque l’une des choses que, je pense, les consommateurs apprécient le plus dans ce type d’appareil est le confort et ici il brille par son absence.

Je pense que je ne suis pas seul dans ce cas, mais je vais vous dire ce que je recherche dans un vrai boîtier d’écouteurs sans fil: quelque chose de petit qui glisse bien dans la poche d’un jean, donc le plus fin sera le mieux.

Que l’aimant des écouteurs soit fort pour qu’ils ne tombent pas, qu’ils pèsent peu et que le couvercle puisse être ouvert d’une main pour pouvoir emporter chaque casque de l’autre.

Et malheureusement, de tout cela … l’étui contient l’aimant qui fait que les écouteurs se collent.

Je ne veux pas être trop amer à ce sujetJe sais que Huawei n’a pas créé la box pour aller dans un jean, mais dans un sac, mais je ne considère pas que ce soit un étui pratique. Et en fait, il pèse pas mal, plus du double sans le casque à l’intérieur si on le compare à celui des Freebuds 4.

Pour sa part, ilje trouve le casque assez sympa dans cette couleur rouge que j’aimais déjà dans certaines générations précédentes de Freebuds et où l’on trouve différents microphones, l’écouteur et le capteur de proximité qui met le contenu en pause si nous les enlevons.

Je les trouve toujours très confortables et sont idéaux pour ceux qui ne veulent pas d’écouteurs avec un pad pour quelque raison que ce soit. Tout est positif dans ce design, vraiment, comme c’était déjà le cas dans les Freebuds 4.

Et bon, dans la boîte, nous avons les écouteurs et le câble de chargement USB, rien de plus. La boîte, d’ailleurs, est aussi très jolie.

Compatible avec iOS et Android, mais au sein de l’écosystème Huawei

La boîte est la seule chose qui change, comme nous l’avons déjà évoqué, dans ces écouteurs. Le reste de l’expérience est exactement la même que ce que nous avons eu il y a quelques mois dans les Freebuds 4 et, honnêtement, c’est plutôt bien.

Nous connectons les écouteurs via Bluetooth 5.2 avec une latence très faible et, en fait, je n’ai eu aucun problème à cet égard.

Si je monte une vidéo et que je veux faire une composition dans laquelle la musique marque les changements d’avion, évidemment, je ne peux pas le faire à 100% car il y a un peu de latence, mais pour jouer et regarder des séries je ne peux pas me plaindre.

Il me semble que la latence est satisfaisante pour la grande majorité des utilisateurs et l’application, comme cela arrive habituellement avec Huawei, fait mouche.

Il fonctionne à la fois avec iOS et Android et s’appelle Huawei AI Life. À partir de là, nous pourrons modifier différents paramètres du son et des microphones, ainsi que personnaliser les commandes de lecture et voir l’état de la batterie du casque et de la boîte.

Cela me semble être une bonne application, mais dans Android et Huawei, nous avons quelques extras tels que l’amélioration de la voix et, uniquement chez Huawei, une intégration complète avec l’écosystème. Cela signifie que si nous ouvrons le couvercle, le mobile les reconnaît et se connecte facilement.

Les gestes fonctionnent correctement et j’aime qu’ils permettent de contrôler le volume comme les AirPods -analyse de la troisième génération- ou le Nothing Ear 1 -analyse-.

Fort et avec une annulation sonore qui reste à moitié

Ces écouteurs ils sont curieux car ils ont une suppression du bruit et une conception ouverte. Cela semble quelque peu contradictoire, puisque pour réaliser le premier il faut un design plus fermé, avec quelques plots, mais je connais pas mal de gens qui, je ne sais pas pourquoi, n’aiment pas s’isoler.

C’est pourquoi ces écouteurs, ou les AirPods 3, fonctionnent si bien parmi ces utilisateurs, car nous écoutons de la musique de très bonne qualité, mais sans être « dans notre monde ».

Les haut-parleurs sont de 14,3 millimètres, une taille assez généreuse qui permet une plage de fréquence définie. Les basses sont fortes, les aigus aussi sont conformes et les médiums sont à un très bon niveau.

La qualité du son semble excellente et l’annulation… et bien c’est là. Je ne peux pas le classer comme celui d’un autre type d’écouteurs intra-auriculaires, ou comme celui du Freebuds 4i -analyse-, mais je peux dire qu’il « atténue » les bruits externes.

Vous allez tout écouter un peu plus calmement, mais isolez-vous et, bien sûr, ce ne sont pas eux que je choisirais pour aller en train ou en avion, puisqu’il faut pas mal monter le volume de la musique pour en profiter , quelque chose qui n’arrive pas avec des écouteurs fermés, mais pour ceux qui veulent descendre dans la rue sans perdre de vue où ils se trouvent, je pense que c’est une option fantastique.

Bon son, annulation qui atténue l’extérieur et confort. Je pense que ce sont les trois clés de ces écouteurs.

D’un autre côté, Je vous laisse un exemple de la façon dont ma voix sonne via les microphones de ces Lipstick Freebuds avec le mode « appel HD » activé.

Ce ne sont pas eux qui capturent un son plus chaud, mais ces jours-ci, dans les appels vidéo et les appels, je n’ai eu aucune plainte.

20 heures au total sur une charge remarquable

Encore une fois, l’expérience passée est la clé pour comprendre l’autonomie du Rouge à Lèvres.

La boîte a 410 mAh et chaque écouteur a 30 mAh. C’est exactement la même chose que dans les Freebuds 4 et j’aurais aimé ça, car la box est un peu plus grande que la circulaire des précédentes, elle avait un peu plus de capacité ou de recharge sans fil, mais ce n’est pas comme ça.

La box se recharge par USB-C et en une demi-heure de charge on remplit 75% batterie hors de la boîte avec les écouteurs allumés. En revanche, si les écouteurs sont laissés à zéro, ils se chargent à 55% -60% en seulement 15 minutes à l’intérieur de la boîte.

C’est une charge assez rapide compte tenu des autres appareils et c’est un point positif, ainsi que l’autonomie des écouteurs eux-mêmes.

Avec la suppression du bruit j’ai environ quatre heures d’autonomie Et la vérité est que cette autonomie ajoutée à la charge rapide des écouteurs dans la boîte, permet à un vol transocéanique de tenir parfaitement.

Toujours divo, jamais indivo

Nous arrivons à la fin de la revue Freebuds Lipstick et je pense que la conclusion est la plus facile à tirer de ma carrière : c’est les Freebuds 4, mais avec une autre box.

Je savais que dès le premier instant j’ai mis les écouteurs non pas parce que leurs spécifications sont les mêmes, mais parce que je suis un utilisateur assez actif des Freebuds 4 et c’était comme simplement passer d’une couleur à l’autre.

J’aime beaucoup le design du casque car il ne tombe pas (bien que chaque oreille soit un monde) et il me semble que le son qu’on obtient est de qualité, avec une bonne présence de toutes les fréquences.

La suppression du bruit est là et atténue légèrement ce que nous avons autour de nous, mais vous ne pouvez pas vous attendre à une suppression active du bruit comme le proposent les autres écouteurs à coussinets.

L’autonomie est correcte, la charge est rapide et nous avons une compatibilité totale avec Android et iOSBien que uniquement sur Android, ce paramètre d’amélioration de la voix supplémentaire, mais bon, si vous avez un iPhone, vous pouvez l’utiliser sans problème.

Mais au final, l’ennemi l’a chez lui et je ne parle pas des Huawei Freebuds Pro, mais des Freebuds 4 qui sont non seulement exactement les mêmes, mais sont beaucoup moins chers et ont une box beaucoup, beaucoup plus confortable.

Casque sans fil 2.0 à suppression active du bruit, design confortable pour toutes les oreilles et son de haute qualité.

À la fin, Je pense que l’utilisateur cible de ces écouteurs est une niche, avec tout ce que le terme implique, et je suppose que Huawei le saura, mais malheureusement, bien que ce soient objectivement de bons écouteurs, nous ne pouvons pas les recommander car il existe des options meilleures et moins chères à la fois sur et hors de la marque.

Et bien, en guise de réflexion, j’ai pensé garder la note des Freebuds 4, un 90, car les écouteurs, leur technologie et leur qualité sonore sont identiques, mais pour être honnête, une des choses que j’ai le plus aimé dans les originaux était à quel point la boîte était confortable et petite et tout cela, ici, est complètement perdu.