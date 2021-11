‘Rouge (version de Taylor)’

Photo de : Will Heath/NBC/NBCU Banque de photos via .

Nora et Nathan parlent du succès des réenregistrements de Taylor Swift jusqu’à présent et de certaines des différences entre les anciennes versions de ses chansons et les nouvelles

Prenez vos écharpes rouges et du vin, car il est temps de parler de Rouge (Version Taylor). Nora et Nathan parlent du succès de ses réenregistrements jusqu’à présent (1:00) et de certaines des différences entre les anciennes versions de ses chansons et les nouvelles (22:46). Puis ils plongent dans les chansons du coffre-fort, parlant de « Better Man » (41:32), du couplet de Phoebe Bridgers sur « Nothing New » (51:01), et bien sûr de la version de 10 minutes de « All Too Well » (1 :01:26).

Hôtes : Nora Princiotti et Nathan Hubbard

Producteur : Kaya McMullen

