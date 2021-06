Rough Cutt Vs. Rough Cutt : les versions concurrentes du groupe s’accusent mutuellement d’agir sans scrupules

Deux versions concurrentes de COUPE BRUT existent maintenant, chacun accusant l’autre d’agir sans scrupules.

En mars dernier, une incarnation de COUPE BRUT mettant en vedette le guitariste Chris Hager et batteur Dave Alford a sorti un nouveau single et une vidéo, “Rose noire”. Hager et Alford sont rejoints dans le groupe par le chanteur principal Steven St James, guitariste Darren Chef de famille et bassiste Jeff Buehner. Moins de trois mois plus tard, une version complètement différente de COUPE BRUT, avec le chanteur fondateur Paul Shortino avec les membres de la gamme classique Matt Thorne à la basse et Amir Derakh à la guitare, sortie surprise d’un nouvel album intitulé “Coupe brute 3” via le Groupe de musique DDR étiqueter. Ce LP comprend la chanson “Lit De Roses Noires”, qui semble être musicalement et lyriquement similaire à ce qui précède “Rose noire”, ce qui laisse supposer que les deux morceaux ont été conçus à partir d’idées émanant des membres des deux versions du groupe.

Hager et Alford a abordé la confusion lors d’une entrevue avec “Dur, lourd et cheveux avec Pariah Burke” jeudi dernier (10 juin). Parler de “Rose noire”, Hager dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Eh bien, j’ai écrit la musique de cette chanson. Mat a écrit le refrain, les paroles et les mélodies – une partie d’entre eux. Et la version qu’ils ont faite, il a également écrit une partie des mélodies en vers. Maintenant, notre version, que nous avons publiée, évidemment, avant eux, Stéphane, notre chanteur, a changé les paroles du couplet. Je ne sais pas si vous les avez écoutés tous les deux, mais vous entendrez une différence marquée dans les vocaux, les mélodies et le phrasé.

“Le truc, c’est que nous y sommes allés… Je suis juste allé écouter un extrait de tout ce qu’ils ont fait [on the ‘Rough Cutt 3’ album], et ils n’ont même pas pris la peine de le refaire [from the original way we wrote it], ” Chris a continué. “Cela a été fait ici [at my studio]; ce sont mes guitares ; et ils y ont ajouté des trucs — ils l’ont embelli. Et ils l’ont fait sur quelques autres chansons que nous avions écrites collectivement avant de nous séparer.”

Alford a poursuivi en disant que “c’était une gifle au visage” de voir l’autre version de COUPE BRUT sortir son album si peu de temps après l’arrivée de “Rose noire”. Mais il a ajouté: “Nous n’avons aucun ressentiment envers ces gars. Je dirai que nous avons abandonné nos mois de célibataire avant qu’ils ne fassent cela. Et nous sortons et jouons, et nous avons un album qui sort. “

Hager était plus direct, appelant l’autre COUPE BRUTla décision d’aller de l’avant avec un nouvel album “un coup bas. Nous avons fait tout notre possible pour faire COUPE BRUT travail, les membres originaux, et ils ne l’avaient tout simplement pas », a-t-il expliqué. « C’est comme si une personne ne voulait pas sortir et jouer des spectacles… Et puis le émeute brutale chose est arrivée” – en référence au projet de courte durée mettant en vedette d’anciens membres de ÉMEUTE CALME et COUPE BRUT – “et puis ça n’a pas marché. Alors nous avons beaucoup travaillé pour que ça marche, surtout moi, mec – je veux dire, j’ai travaillé mon cul là-dessus. Dave et moi, nous ne voulons pas rester assis. Et c’est pourquoi je suis allé et j’ai appelé Stéphane et a dit, ‘Hé, Stéphane, tu veux venir et écrire des chansons ?’ Et puis j’ai dit, ‘Hé, Dave, viens les écouter.’ Bien sûr, Dave a connu Stéphane d’avant aussi. Et c’est ainsi que nous avons commencé.”

Selon Alford, “plus de la moitié de la musique diffusée” “Coupe brute 3” c’est “de vieux trucs c’est moi qui joue de la batterie [and Chris] jouer de la guitare. » De plus, Hager prétend que Shortino, Thorne et Derakh “nous a également foutu sur les redevances. Quand je me suis inscrit ‘Rose noire’, j’ai été très généreux”, a-t-il déclaré. “C’est donc ce qui nous dit que c’est par dépit. Ils pensent que nous aurions dû leur demander, ou leur dire, que nous allions [go ahead with a new lineup].”

Quant à savoir pourquoi les choses se sont effondrées entre l’original COUPE BRUT membres, Alford a déclaré: “Ces gars ne voulaient rien avoir à faire avec nous.” Hager d’accord, en disant : « Je n’ai pas pu obtenir Mat pour retourner mon appel. En gros, ils n’étaient pas intéressés jusqu’à la sortie de notre single. Alors je m’en fiche.”

Il a poursuivi: “Je vais le dire tout de suite – je pense que c’est un coup bas [for them to release this album and move forward with another version of ROUGH CUTT]. Je ne peux pas les empêcher de le faire. Et nous verrons aussi en ce qui concerne la marque et tout ça – cela pourrait devenir une chose légale. »

Malgré la possibilité de poursuites judiciaires sur les droits à la COUPE BRUT Nom, Alford dit que “ça ne va pas nous arrêter. La musique que nous créons en ce moment, nos fans meurent d’envie de l’entendre. Une fois qu’ils ont entendu ‘Rose noire’ et j’ai vu la vidéo, c’est maintenant – c’est totalement activé. Et nous avons de vrais talents dans la nouvelle formation.”

Hager était tout aussi enthousiasmé par sa nouvelle version de COUPE BRUT, en disant : « Les fans, ils peuvent faire leur choix. Beaucoup de gens diront : « Eh bien, sans Paul Shortino, ça ne peut pas être COUPE BRUT. Et on dit des conneries.” Alford a répondu : « Je n’ai reçu aucun retour négatif sur notre [new] chanteur, beaucoup moins parler de Paul.” Hager a poursuivi: “C’était vraiment incroyable. Nous nous attendions à plus de recul de la part des fans, et cela n’est jamais vraiment venu.”

Dans un communiqué annonçant l’arrivée de “Coupe brute 3”, Groupe de musique DDR a dit que “pour libérer quoi que ce soit sous le surnom de COUPE BRUT sans pour autant Paul, Émir et Mat est tout simplement non professionnel et irrespectueux envers les membres et en particulier envers les fans. En termes simples, non Paul, non COUPE BRUT!” Le label a également déclaré que “de nombreuses fausses accusations et mensonges ont été rendus publics sur sans doute les trois membres les plus importants de COUPE BRUT et tous sont des absurdités complètement fabriquées. »

Le même jour que Hager et Alfordentretien avec avec “Dur, lourd et cheveux avec Pariah Burke” a été mis en ligne, Shortino s’est rendu sur ses réseaux sociaux pour partager une lettre qu’il, Thorne et Derakh a écrit à Chris et Dave en octobre 2019 dans lequel ils ont appelé l’idée de Hager et Alford en tournée en tant que COUPE BRUT « trompeur » et prédisant que cela « induirait sans aucun doute les fans en erreur en leur faisant croire qu’ils voyaient l’intégralité de la programmation originale ». Dans la lettre, Shortino, Thorne et Derakh a continué à demander Hager et Alford pour annoncer leurs performances comme RUGH CUTT de Dave Alford et Chris Hager et a annoncé son intention de s’opposer Hager et Alforddemande de marque déposée pour le droit exclusif d’utiliser le COUPE BRUT nom sur les vêtements et les marchandises.

Basé à l’origine à Los Angeles, COUPE BRUT a été encadré par Ronnie James Dio, dirigé par sa femme Wendy et signé à Frères Warner. Le groupe a sorti deux albums il y a trois décennies et demie, l’effort éponyme de 1985 et celui de 1986 “Te veut!”, avant que Shortino gauche pour rejoindre ÉMEUTE CALME. ÉMEUTE CALMEle quatrième album de 1988 “QR”, était le seul LP du groupe à présenter Paul au chant.



