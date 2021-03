Roumanie vs Allemagne: diffusion en direct, fil de temps du jeu, comment regarder

La rupture internationale continue! Il ne reste qu’une semaine avant que le Bayern Munich affronte le RB Leipzig, mais les dieux du football continuent de nous torturer avec la pause internationale la plus irresponsable du calendrier footballistique.

Cette fois, l’Allemagne affronte la Roumanie, qui … euh … ouais je n’ai rien. Les Allemands seront sans Niklas Sule, qui est revenu à Munich avec des problèmes de cuisse. Pendant ce temps, Leroy Sane et Leon Goretzka sont tous les deux dubitatifs – ce qui est une excellente nouvelle (si vous êtes roumain). Avec l’Allemagne au sommet après la grande victoire contre l’Islande, les fans s’attendent à voir une autre performance dominante avec un beau football offensif.

C’est à Jogi Low de livrer.

Informations sur le match

Lieu: Arena Nationala-intrarea dinspre Str.Maior Ion Coravu, Bucarest, Roumanie

Temps: 20 h 45 heure locale, 14 h 45 HNE

TV / streaming: ESPN +, Trouvez votre pays

Conseils pour commenter:

Si vous êtes un nouveau membre, n’hésitez pas à vous présenter. Nous sommes généralement très sympathiques! De plus, nous sommes de toutes les régions du monde, alors ne vous sentez pas timide si vous venez d’un pays qui ne semble pas représenté sur le blog. SBN tarde un peu à afficher de nouveaux commentaires. Actualisez régulièrement la page pour suivre la discussion, en particulier après les objectifs. Les célébrations de but sont pour tout le monde à participer! Même si vous êtes en retard par rapport aux autres, continuez à répondre à l’appel le plus récent du nom du joueur. Même si vous avez manqué le premier appel, commencez simplement par le deuxième, et ainsi de suite. Bien que les jurons soient autorisés dans des limites raisonnables, soyez poli avec vos collègues et évitez les obscénités gratuites. Le langage raciste, homophobe et misogyne n’est absolument pas autorisé.

Consultez notre fil de discussion pour débutants si vous avez d’autres questions. C’est à peu près ça. Auf geht!

