Round 12 avec Mauricio Sulaimán: le boxeur de la franchise

Depuis sa création en 1963, le WBC a mis tout en œuvre pour trouver des moyens et des outils pour améliorer tous les aspects de la boxe et en faire un sport plus sûr pour tous les participants. Le WBC a rompu les paradigmes de boxe précédemment acceptés pour apporter des changements dans le seul but d’améliorer le sport. Dans le processus, le WBC a surmonté de nombreux défis; chacun d’eux afin de profiter aux boxeurs avant, pendant et après leurs jours de gloire sur le ring.

Le WBC a introduit le concept et la règle de la franchise Boxer il y a quelques années. Le boxeur de franchise est une désignation spéciale et un statut privilégié que la WBC peut conférer à un champion du monde WBC actuel, qui est également considéré comme un boxeur d’élite, et qui a atteint et maintient le statut le plus élevé dans le sport. En vertu de la Règle 3.26, à sa discrétion, le WBC peut, avec un vote des 2/3 du Conseil d’Administration, désigner un Boxer Franchisé WBC dans chaque catégorie de poids. Un boxeur franchisé bénéficie d’un statut spécial en ce qui concerne ses responsabilités obligatoires, possède plusieurs titres et concourt pour les titres d’autres organisations; car le conseil d’administration du WBC examine les demandes des boxeurs d’élite pour recevoir la désignation de boxeur de franchise au cas par cas.

Initialement, le WBC a établi que les privilèges de Franchise Boxer étaient accordés et n’étaient pas gagnés ou perdus à la suite d’un combat. En tant que facteur important, le WBC a modifié sa règle de franchise pour les boxeurs afin de refléter les réalités de notre sport, qui est en constante évolution. Tout comme la NFL, par exemple, elle ajuste continuellement ses paramètres et introduit des innovations, telles que l’ajout d’un match au calendrier de la ligue; Le WBC continue de modifier sa Règle de Franchise Boxer, avec l’intention qu’elle corresponde mieux aux buts et objectifs de la Règle.

Un ajustement significatif de la Règle s’est produit lorsque Teofimo López, a demandé à devenir un boxeur franchisé s’il battait Vasyl Lomachenko. Teofimo a remporté la victoire et le World Boxing Council a conféré la désignation méritée de Franchise Boxer dans la division poids léger WBC.

Pour développer davantage le concept et la règle du boxeur de franchise WBC, la règle mise à jour du boxeur de franchise WBC se lira comme suit:

3.26 Boxer franchisé. Le boxeur de franchise est une désignation spéciale et un statut privilégié que la WBC peut conférer à un champion du monde WBC actuel, qui est également un boxeur d’élite, et qui a atteint et maintient le statut le plus élevé dans le sport. À sa discrétion, le WBC peut, avec un vote des 2/3 du Conseil d’Administration, nommer un Franchise Boxer WBC.

Un boxeur franchisé bénéficiera d’un statut spécial et privilégié au regard de ses responsabilités obligatoires, il pourra détenir plusieurs titres et concourir pour les titres d’autres organisations quelle que soit la catégorie de poids dans laquelle se déroule le combat. Le conseil d’administration du WBC examinera les pétitions des boxeurs d’élite pour la désignation de boxeur de franchise au cas par cas, à sa seule discrétion.

Un boxeur franchisé bénéficiera de la position préférentielle la plus élevée pour concourir pour le championnat du monde dans sa division à tout moment, sur demande écrite adressée à la WBC, que le champion du monde actuel ait ou non des responsabilités obligatoires.

La désignation Franchise Boxer ne peut être utilisée qu’en relation avec le boxeur auquel le WBC accorde spécifiquement cette désignation.

Le WBC désignera un boxeur de franchise comme le champion émérite WBC une fois qu’il aura officiellement pris sa retraite de la boxe.

Tout en bénéficiant de la désignation, un boxeur de franchise WBC représentera fièrement le WBC dans chaque combat en tant que champion WBC en titre, quelles que soient les conditions ou les titres spécifiques associés aux combats auxquels ils participent.

L’activité de boxe du Franchise Boxer WBC est régie par les Règles et Règlements WBC. Le WBC approuvera les adversaires du boxeur de franchise par l’intermédiaire du promoteur du boxeur de franchise.

Le Franchise Boxer WBC participera à un minimum de deux événements de responsabilité sociale chaque année, organisés par et en collaboration avec le WBC.

Pendant la durée du statut d’un Franchise Boxer WBC en tant que tel, le WBC peut ne pas reconnaître un autre Franchise Boxer WBC dans la ou les divisions où le Franchise Boxer WBC est actuellement en concurrence.

À la demande d’un boxeur éligible et l’approbation du Conseil d’Administration du WBC par un vote de 2/3, le WBC peut accorder la désignation de Franchise Boxer au vainqueur d’un combat auquel participe un Franchise Boxer alors en cours.

À la suite de l’incroyable combat de candidats du meilleur de l’année entre Juan Francisco Estrada et Román González, le monde de la boxe a immédiatement réclamé son troisième combat. Avec un challenger obligatoire dans la division, qui s’était déjà écarté pour autoriser l’Estrada v. González II, le WBC a contacté toutes les équipes des boxeurs impliqués et a rendu une décision qui a satisfait tout le monde. La décision WBC comprenait la création d’un tournoi WBC Super Fly; commander ce qui suit:

– Désignation d’Estrada comme Franchise Boxer et Estrada c. González III.

– Srisaket Sor Rungvisai combattra Carlos Cuadras pour le championnat Super Flyweight du World Boxing Council.

– Le vainqueur de chaque match se battra pour déterminer le seul roi du WBC dans la division des super poids mouches.

Jusqu’à aujourd’hui, il y a eu 10 combats impliquant ces 4 combattants; tous considérés dans la partie la plus élevée de la boxe.

La décision WBC, comme expliqué ci-dessus, a obtenu au moins trois autres combats passionnants; qui aura lieu en 2021. Ce faisant, le WBC a créé une arène à venir de l’activité de boxe au plus haut niveau pour le plaisir des fans de boxe du monde entier.

J’apprécie vos commentaires à contact@wbcboxing.com