Round 2 Showdown du championnat BMW l Sungjae Im ⋆ .

Le championnat BMW est en cours et les compétitions quotidiennes de fantasy golf Showdown occupent le devant de la scène alors que DraftKings offre 50 000 $ à la première place pour la liste du deuxième tour de demain. N’oubliez pas de consulter les projections et la propriété des experts PGA DFS Showdown d’Awesemo pour l’ardoise quotidienne de golf fantastique du BMW Championship Round 2.

PGA DFS Showdown Picks: BMW Championship Round 2

Récapitulation du tour précédent

Peu de choses connues sur le parcours, à part l’attente qu’il jouerait facilement, nous donnerait cela dès le départ. Avec un par 4 court et un par 5 plus court pour commencer le tour, beaucoup sauteraient à deux sous deux jours. Harold Varner sauterait tôt et était de six sous à 13, mais il jouait les cinq derniers trous à un au-dessus pour finir à cinq sous. Il y aurait tout un pack là-bas, y compris le vainqueur de la semaine dernière Tony Finau.

Ils finiraient à trois coups de Sam Burns, qui avait l’air de pouvoir faire quelque chose de spécial, en commençant huit sous à travers 14 trous, mais jouerait les quatre derniers trous à égalité. Jon Rahm et Rory McIlroy l’attraperait, avec Rory ayant quelques coups de feu sur le tronçon pour prendre la tête du premier tour par lui-même mais n’a pas réussi à le faire. Patrick Cantlay Abraham Ancer était le plus proche du trio à huit sous, tirant un 66 sous six ce jour-là. Qu’avant Sergio Garcia irait sur une course de son propre chef à travers son dos neuf et l’obtiendrait à sept sous avec quelques birdies sur ses trous de fermeture. Cantlay a ouvert avec un 36 à l’avant, puis a pris feu à l’arrière, tirant un 30 vers l’intérieur après avoir raté son putt pour 29.

notables

Dustin Johnson semble être en forme au bon moment, tirant un premier round 67 après avoir finalement trouvé un pilote de remplacement. Alex Schauffeele arriverait également à ce nombre, tout comme Hideki Matsuyama et Keegan Bradley. Collin Morikawa et Jordan Spieth ont eu du mal lors de leurs premiers tours à l’autre extrémité du spectre, tirant respectivement 72 et 71. La blessure au dos de Morikawa semble vraiment affecter son jeu, perdant près de deux coups à ses approches et un autre 1,25 avec son putter. Ça n’a pas l’air bien.

Pour Spieth, les signes semblent un peu meilleurs car il a pu gagner sur un coup lors de ses approches, mais obtenez ceci, perdu sur deux sur et autour du green. C’est horrible et c’est l’une de ses pires manches dans la catégorie depuis un bon bout de temps. Emiliano Grillo mettrait également son jeu de fer d’élite au premier plan au premier tour, gagnant près de quatre coups par jour, tout en perdant un peu moins de deux coups sur et autour du green.

Récapitulatif des statistiques du premier tour

Une journée complète de jeu et un ensemble complet de statistiques. Les trois premiers à une différence clé, chacun a gagné plus de 2,25 coups, plaçant le plus de tous les golfeurs dans le top 10 pour terminer le premier jour, à l’exception de Patrick Cantlay, qui a gagné plus de SIX le jour. Les golfeurs qui ont gagné dans les quatre facettes du jeu au premier tour étaient :

Sam Burns Jon Rahm Abraham Ancer Sergio Garcia Xander Schauffele Sungjae Im

T-shirt Strokes Gained au vert

Emiliano Grillo Sam Burns Joaquin Niemann Abraham Ancer Harold Varner Webb Simpson Coups gagnés sur le tee Bryson DeChambeau Rory McIlroy Charl Schwartzel Dustin Johnson Ryan Palmer Sungjae Im Coups gagnés à l’approche Emiliano Grillo Cameron Smith Joaquin Niemann Carlos Ortiz Tony Finau Lucas Glover Les coups gagnés Green Corey Conners Tom Hoge Mackenzie Hughes Sebastian Munoz Phil Mickelson Coups gagnés Putting Patrick Cantlay Jon Rahm Rory McIlroy Sam Burns Erik Van Rooyen Keegan Bradley

PGA DFS DraftKings Showdown Picks: Aperçu de l’ardoise de la ronde 2

Temps de verrouillage

9 h 40 HE

Aperçu du concours quotidien de golf Fantasy

DraftRois

DraftKings offre 50 000 $ à la première place et 150 000 $ garantis pour la liste du deuxième tour.

La deuxième manche du championnat BMW Choix PGA DFS

Le parcours n’a pas beaucoup de disparité et pas beaucoup de trous de bogey non plus. Avec cela, cela se résume vraiment à un festival de putting pour les plus longs frappeurs, à quel point un bon putter peut devenir chaud avec ses fers.

Brooks Koepka (8 800 $) Lorsque Brooks a mis son putter en marche ces derniers temps, il en a résulté de bonnes finitions. Eh bien, aujourd’hui n’était pas une indication car il a perdu près de trois coups avec sa frappe de balle. Cependant, il est peu probable que cela continue au tour 2, et si le putter reste chaud, il peut y revenir avec un bon tour vendredi. De plus, il a eu une baisse significative de son salaire journalier, ce qui représente une bonne chance de se joindre à nous. Pour les golfeurs dont le prix est inférieur à 9 000 $ dans l’ardoise du deuxième tour, Koepka les mène dans les points projetés. Découvrez la projection du champ complet ici.

Sungjae Im (8 200 $) L’un des six golfeurs du premier tour à avoir gagné des coups dans toutes les facettes de son jeu, la ligne de tendance d’Im s’est améliorée au cours des dernières semaines. Il continue de s’améliorer chacune des deux dernières semaines. Gagner un top 25 dans chacun, y compris une égalité pour la 16e place au Northern Trust de la semaine dernière. S’il peut se donner quelques looks de plus de qualité demain et améliorer son jeu de fer, il devrait maintenir le rythme et rester dans le top 10 de l’épreuve avant les deux derniers tours.

Joaquin Niemann (7 600 $) Un 68 sans bogey semble assez décent sur la carte, mais quand vous voyez qu’il a perdu presque deux coups avec son jeu court, vous savez que cela aurait pu être mieux. Je sais que le jeu court n’a pas été bon ces dernières semaines, mais nous avons besoin d’un tour, pas de quatre. Un bon endroit pour parier sur lui, étant donné la force de ses frappes de balle en ce moment.

Choix sournois pour l’épreuve de force DraftKings de la ronde 2 du championnat BMW

Phil Mickelson (6 200 $) Le parcours de bombe atomique et de gouge qui récompense les golfeurs qui frappent loin et possède un bon jeu court semble correspondre au style de sensations fortes de Phil. À ce salaire, il permet la construction d’un alignement pouvant inclure deux montants à prix élevé. Qu’il s’agisse de courir après la forme dans Jon Rahm et un autre goujon haut de gamme ou une variante, il devra améliorer sa frappe de balle, surtout s’il veut faire un dernier effort avec l’équipe de Ryder Cup, car il a perdu à peu près un coup dans ce département au premier tour. .

