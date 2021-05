Round 2 Valspar Championship DraftKings & FanDuel Showdown Projections, propriété et lineups ⋆ .

C’est l’heure de la confrontation pour le championnat Valspar! Si vous êtes nouveau dans le format, les GPP typiques de Showdown sur DraftKings offrent plus de 50000 $ à la première place pour les tournois de deuxième et troisième tours, et parfois même jusqu’à 100000 $ pour le tour final. Ils proposent également des concours d’une fin de semaine qui offrent en moyenne 15 000 $ à la première place. Jetons un coup d’œil aux choix de la PGA DFS pour la deuxième manche du championnat Valspar.

N’oubliez pas de consulter la feuille de triche Round 2 Valspar Championship DraftKings PGA Showdown basée sur les projections et la propriété de l’expert PGA DFS Showdown d’Awesemo.

Choix de la PGA DFS pour la deuxième manche: le championnat Valspar

Récapitulatif du tour précédent

Vague du matin

C’était un magnifique jeudi de golf ici, dans l’ouest de la Floride, en particulier le matin. Les scores étaient sensiblement un peu inférieurs à ce que nous voyons habituellement à Copperhead; peut-être que le changement d’heure d’un mois a rendu le cours un peu plus facile. Emiliano Grillo sortirait en tête en premier, mais cela ne tiendrait pas longtemps Keegan Bradley, pour la deuxième fois en quatre tournois, a pris la tête du premier tour du championnat Valspar. Oui, bien sûr, il a raté la coupe la dernière fois. Voyons s’il peut le mieux cette année.

Deux fois champion en titre de l’événement, Paul Casey, a partagé sa tournée avec Jason Kokrak et Gary Woodland. Le premier a bien travaillé autour de Copperhead à nouveau, en tirant un premier round de 67. Casey a terminé la journée en plein cœur de celui-ci, terminant avec un 68. D’autres notables dans le top 10 de cette vague incluent Abraham Ancer, Sam Burns et Ryan Moore.

Vague de l’après-midi

Les deux plus grandes stars du tournoi ont été regroupées plus tard dans la journée, et le garçon d’anniversaire Justin Thomas est parti à un début fulgurant en devenant un oiseau-aigle. Ce seraient les deux seuls putts qu’il a fait toute la journée, puisqu’il a terminé les 16 derniers trous à un over, terminant la journée à -2. Dustin Johnson vraiment jamais réussi et terminé la journée à égalité.

Max Homa, d’autre part, a pris un départ complètement opposé (avec un 31) sur les neuf premiers avant de terminer avec un birdie sur 18 pour tirer un cinq sous 66. Ce score était assez bon pour une égalité pour le deuxième à l’approche du tour 2. Avec Bradley partant dans l’après-midi, il aura une chance de donner le rythme avant le week-end.

PGA DFS Showdown Picks: Aperçu de l’ardoise

Heure de verrouillage

6 h 55

Aperçu du concours de golf fantastique

DraftKings

DraftKings offre 25 000 $ au premier et 100 000 $ garantis pour l’ardoise de deuxième tour.

Le championnat Valspar Choix PGA DFS

Les scores étaient sensiblement pires dans l’après-midi, et il y a plusieurs raisons à cela. Une fois que le vent s’est levé, très légèrement, nous avons commencé à voir un changement. Bien que cela ait ajouté aux problèmes plus que le facteur de chaleur, et les verts ont fini par se dessécher. Il fait jusqu’à 93 degrés là-bas aujourd’hui, et c’est assez chaud pour tout le monde. Y compris moi-même, qui a dû passer le 9 arrière Thomas / Johnson pour nager dans la piscine.

Choix de la PGA DFS pour la deuxième manche du championnat Valspar

Viktor Hovland (9500 $) Au cours de la pause, Hovland a souligné à plusieurs reprises qu’il avait travaillé sur son jeu court. Plus précisément, c’est le travail autour du green qui en avait le plus besoin. Eh bien, cela n’a pas vraiment fonctionné, et ce n’est pas le cas non plus lors du premier tour, perdant encore 1,38 coups. C’est dommage, étant donné que Hovland ne pouvait pas rater un fairway même s’il essayait aujourd’hui, et ses fers étaient électriques. Ce jour-là, il a gagné environ 3,25 coups avec sa frappe de balle. Je compte sur Hovland pour ne pas rater un green au deuxième tour et remonter le classement.

Sungjae Im (9 300 $) Ses fers se sont réchauffés récemment et ils ont continué à être solides aujourd’hui. J’ai également passé une bonne journée autour des greens, atteignant cinq sous à un moment donné. Bien que, comme tant d’autres avant lui, Im ait été mordu par un serpent avec deux bogeys à l’intérieur de la fosse, le ramenant à -3.

Kevin Na (7600 $)Na doit jeter un œil à la page Awesemo Ownership Projection chaque semaine. Quand il est détenu à moins de 5%, il semble qu’il le prenne personnellement. Bien que cela étire un peu la vérité, Na joue à nouveau bien ici à Copperhead, un cours qui met généralement en valeur ses compétences. Na garde le ballon en jeu, devient très chaud avec ses fers et il est l’un des meilleurs artistes de jeux courts du jeu. De plus, il a gagné des coups partout dans la première manche et sortira demain après-midi à la recherche d’un élan avant le week-end. Choix sournois de PGA DFS pour le deuxième tour

Doc Redman (6 900 $) J’ai mis en place une nouvelle règle cette année, que je développerai peut-être dans les prochaines semaines: je chasserai les golfeurs essayant de trouver leur forme, et je ne les rejouerai pas tant que je n’aurai pas vu un Top-20 ou le les statistiques changent. Pour Redman, il semble que ce soit le cas. Bien sûr, le 81 du RBC Heritage a peut-être été le summum de la mauvaise forme, car il a très bien joué depuis lors. Redman a gagné des coups dans toutes les facettes aujourd’hui, quelque chose que j’aimerais voir se poursuivre au moins pour la manche de demain. DraftKings et FanDuel remplissent pour le championnat Valspar Justin Thomas (10500 $) Emiliano Grillo (8200 $) Patton Kizzire (7900 $) Wyndham Clark (7300 $)

