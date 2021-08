Round 4 Showdown Picks pour Northern Trust l Justin Thomas ⋆ .

Le Northern Trust est en cours et les concours quotidiens de fantasy golf Showdown occupent le devant de la scène alors que DraftKings offre 50 000 $ à la première place pour du lundi ardoise du quatrième tour. N’oubliez pas de consulter les projections et la propriété des experts PGA DFS Showdown d’Awesemo pour l’ardoise quotidienne de golf fantastique The Northern Trust Round 4. Voyons qui s’est mis en forme lors de la ronde 4 et qui nous pouvons rechercher comme solide pour les formations DraftKings et FanDuel dimanche.

Alors que l’ouragan Henri devrait faire des ravages sur la côte est, les responsables du Northern Trust ont pris la décision de reporter la ronde 4 de dimanche à lundi, afin de ne pas rivaliser avec le mauvais temps.

PGA DFS Showdown Picks: The Northern Trust Round 4

Récapitulatif du tour 3

Avec l’ouragan Henri déferlant sur la côte est, le jeu d’aujourd’hui serait toujours discutable. Mais un ciel ensoleillé a prévalu et a donné aux golfeurs qui sortaient le matin des conditions de score assez idéales pour tenter de grimper dans le classement. Une paire de coéquipiers de la Coupe des Présidents, Joaquin Niemann et Abrhrahm Ancer, ferait un grand pas sur les neuf premiers, avec Ancer tirant 30 et Niemann 31. Cela ne serait pas suffisant pour les meilleurs scores des neuf premiers, cependant, car Corey Conners trou-out eagle sur le trou n°9 lui ferait tirer 29. En parlant de 29s, chez Doug Ghim grand samedi le mettrait en position de faire le championnat BMW pour la première fois de sa carrière. Il tirait 63 le jour en tant que l’un des premiers golfeurs sur le parcours, avec deux tronçons différents sur les neuf derniers dans lesquels il a fait trois birdies d’affilée.

Puis vint Cameron Smith, garçon de couverture de l’article hier soir, et il a pris un départ foudroyant. Il réussissait un birdie à ses trois premiers trous et ne s’arrêtait pas là, inscrivant 11 birdies dans la journée et ratant de peu 59. Jon Rahm. Le jeu de Rahm en deux rondes a été impeccable, mais pas samedi. Cela a commencé comme les deux premiers jours, mais debout au milieu du fairway sur le 13e par-5, il a frappé ce qui semblait être un fer 3 parfait. C’était court dans l’eau et il faisait un double boguey. Il retrouverait l’eau sur le 16e par-4 carrossable et ferait un autre boguey. Il en ferait assez, cependant, pour égaliser Smith à moins de 16 ans.

notables

Tony Finau, qui a un peu trébuché samedi, était également dans la course avant dimanche, mais a fait assez pour être à deux ou trois de l’avance. Erik van Rooyen continuerait sa course stellaire de forme, tirant 62 au troisième tour et a une chance de remporter son premier événement complet du PGA Tour. Justin Thomas se frayerait également un chemin vers un 67

Récapitulatif des statistiques de la ronde 3 PGA DFS

Une journée complète de jeu et un ensemble complet de statistiques. La distance n’étant pas un facteur écrasant cette semaine, il existe de nombreuses façons de bien marquer sur ce parcours de golf. Voyons comment certains joueurs y parviennent.

T-shirt Strokes Gained au vert

Cameron Smith Jon Rahm Shane Lowry Sungjae Im Tony Finau

Coups gagnés sur le tee Aaron Wise Doug Ghim Hudson Swafford Scottie Scheffler Sungjae Im Coups gagnés à l’approche Shane Lowry Cameron Smith Talor Gooch Paul Casey Cameron Champ Coups gagnés autour du green Kevin Na Harry Higgs Robert Streb Patrick Cantlay Scott Piercy Coups gagnés Putting Stewart Cink Tom Hoge Harold Varner III Erik van Rooyen Lanto Griffin

Sélections PGA DFS Showdown : aperçu de l’ardoise

Temps de verrouillage

***Lundi*** vers 7h30 sera le plus tôt.

Aperçu du concours quotidien de golf Fantasy et examen de l’ardoise

Aperçu de l’ardoise : DraftKings

DraftKings offre 50 000 $ à la première place et 200 000 $ garantis pour la liste du quatrième tour.

Examen de l’ardoise :

Nom du golfeur/Classement quotidien

Cameron Smith : 83,75 (1) Hideki Matsuyama : 36,25 (50) Joaquin Niemann : 58,45 (7) Hudson Swafford : 50,2 (15) Le score moyen des quatre choix : 57,16 Score moyen par golfeur pour la partie : 42,93

The Northern Trust Round 4 Choix PGA DFS

Nous n’avons pas eu de fin lundi sur le PGA Tour depuis un certain temps. Je vois 2018 comme la dernière. Cela montre à quel point nous avons eu de la chance avec le temps ces derniers temps, car il semble que la chance soit passée. Il sera mis en place pour un revirement rapide pour le championnat BMW, mais, heureusement, ce n’est qu’à environ trois heures de route de Liberty City National. Les points de placement joueront un rôle dans la propriété et le résultat de l’événement, alors que nous essayons de trouver quelques golfeurs qui grimpent dans le classement au tour 4.

Corey Conners (7 500 $) Ce fut une ronde fulgurante pour Conners samedi, qui était l’élite avec ses fers. Il est l’un des rares golfeurs dans une classe très sélect quand il a son A-game. Il présente l’une des meilleures valeurs du tableau en raison de cet avantage et n’aura même pas besoin de gagner des coups pour payer son salaire.

Shane Lowry (7 300 $) La forme mijote pour Lowry depuis un certain temps et finalement, il y a eu une percée aujourd’hui. Il entre dans la semaine après avoir terminé dans le top 26 quatre fois de suite et avait juste besoin du putter pour cliquer. C’est le cas et maintenant il a une chance de décrocher son premier top 10 depuis peu de temps.

Sam Burns (7 200 $) Si le score de la ronde finale est transférable au lundi, Burns est dans une situation incontournable. Lors de ses quatre derniers dimanches, où il était en lice, sa note moyenne est de 66,5, dont un 64 dimanche dernier au TPC Southwind. Il est à un prix avantageux et jumelé avec les deux autres peut permettre une formation de deux étalons, dont Rahm et Thomas.

Choix sournois pour l’épreuve de force du Northern Trust Round 4

Charley Hoffmann (6 800 $) Hoffman avait l’air de se promener tranquillement dans Liberty National après avoir raté ses trois premiers trous. Mais, il a réussi neuf birdies dans ses 15 derniers et a fait grimper le classement. Ses moins de 65 ans, après une bonne journée d’approche et une bonne journée de putting, lui donneraient une chance de se classer parmi les 10 premiers cette semaine. Ajoutez-le au mélange avec les quatre autres et vous pouvez aligner deux combos de golfeurs pour le tour final.

