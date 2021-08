Round Butt Workout 2021 – 6 exercices pour des fesses plus rondes

Écoutez, nous comprenons. Quels que soient vos objectifs de mise en forme, je vais aller de l’avant et supposer qu’avoir des fesses plus rondes est quelque part sur cette liste. Reliable.

Et pour être honnête, tout exercice du bas du corps qui sollicite vos fessiers va améliorer leur apparence. Mais si vous voulez obtenir après cette aspiration très spécifique et très géométrique (sry), vous devrez modifier votre routine de jambe pour inclure ces mouvements.

C’est parce que les exercices ci-dessous – tous sans équipement, BTW – fonctionnent chacun pour cibler vos fesses sous tous les bons angles (encore une fois, la géométrie FTW) afin que vous puissiez façonner vos fesses exactement comme vous le souhaitez.

Suivez les instructions ci-dessous pour l’entraînement de l’entraîneur certifié Jennifer Johnson, puis continuez à faire défiler pour voir chaque mouvement et les détails sur la façon de l’écraser. Allons-y!

L’entraînement

Effectuez jusqu’à 15 répétitions de chaque mouvement avant de passer au suivant. Répétez toute la séquence deux à trois fois.

squats profonds

Étape 1: Tenez-vous debout, les pieds écartés à la largeur des épaules.

Étape 2: En gardant votre poitrine haute et vos genoux au-dessus de vos chevilles, abaissez vos fesses jusqu’à ce que vos cuisses soient parallèles au sol.

Étape 3: Poussez sur les talons pour revenir en position debout. C’est un représentant.

Squat avec high kick alterné

Étape 1: Tenez-vous debout, les pieds écartés de la largeur des épaules.

Étape 2: En gardant votre poitrine haute et vos genoux au-dessus de vos chevilles, abaissez vos fesses jusqu’à ce que vos cuisses soient parallèles au sol.

Étape 3: Poussez sur vos talons pour revenir à la position de départ

Étape 4: Soulevez immédiatement votre jambe gauche du sol et donnez-lui un coup de pied droit. Reposez votre pied gauche sur le sol et répétez le mouvement du côté droit. C’est un représentant.

Sauts accroupis avec coup de pied de ventilateur alterné

Étape 1: Tenez-vous debout, les pieds écartés de la largeur des épaules. En gardant votre poitrine haute et vos genoux au-dessus de vos chevilles, abaissez vos fesses jusqu’à ce que vos cuisses soient parallèles au sol.

Étape 2: Dans un mouvement explosif, poussez vos talons et sautez directement dans les airs, atterrissant en position accroupie. Appuyez sur vos talons pour vous lever.

Étape 3: Soulevez immédiatement votre jambe gauche du sol en la balançant dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. Remettez-le ensuite sur le sol et répétez tout le mouvement du côté opposé. C’est un représentant.

Lève-jambes Arabesque

Étape 1: Mettez-vous à quatre pattes, de sorte que vos épaules soient directement au-dessus de vos poignets et vos hanches au-dessus de vos genoux.

Étape 2: Pointez vos orteils gauches et tournez votre pied vers la gauche. Étendez votre jambe gauche derrière vous en diagonale, puis ramenez-la à la position de départ avant d’étendre votre jambe droite derrière vous et de la ramener à la position de départ. C’est un représentant. Faites le nombre de répétitions prescrit avant de répéter l’exercice de l’autre côté.

Lifting du talon inversé

Étape 1: Mettez-vous à quatre pattes, de sorte que vos épaules soient directement au-dessus de vos poignets et vos hanches au-dessus de vos genoux. Placez votre avant-bras droit sur le sol pour un soutien supplémentaire.

Étape 2: Fléchissez votre pied gauche et poussez le bas de votre pied vers le plafond avant de rapprocher votre genou gauche de votre droit. C’est un représentant. Répétez le mouvement sans poser votre pied gauche au sol pendant le nombre de répétitions prescrit. Ensuite, répétez le mouvement du côté opposé en posant votre avant-bras gauche au sol.

Élévateurs en V à jambes allongées

Étape 1: Agenouillez-vous sur le sol et descendez sur vos avant-bras avec vos épaules empilées sur vos coudes et vos mains doucement jointes.

Étape 2: Avec vos orteils pointus, étendez votre jambe gauche tout droit derrière vous. Sans plier le genou, soulevez votre jambe gauche vers le haut et vers la gauche. Avec contrôle, ramenez-le immédiatement derrière vous et tapez sur le sol avec vos orteils. Ensuite, soulevez rapidement la jambe vers le haut et vers la droite. Abaissez le dos au sol. C’est un représentant. Complétez le nombre de répétitions prescrit avant de répéter le mouvement du côté opposé.

