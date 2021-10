Round Hill Music a dépensé 342 millions de dollars sur 38 catalogues, selon un rapport sur les bénéfices

Le Round Hill Music Royalty Fund a investi 342 millions de dollars dans la propriété intellectuelle musicale, dont « un investissement de 29,1 % dans RH Carlin Holdings », entre début août 2020 et fin juin 2021. Le portefeuille correspondant comprenait au nord de 118 000 compositions et 750 enregistrements principaux (à l’exclusion du catalogue enregistré de 532 pistes de The O’Jays), et les revenus de redevances ont totalisé 16 288 444 $ pendant le tronçon.

Ces chiffres et d’autres notables ont été révélés dans le nouveau rapport sur les résultats du Round Hill Music Royalty Fund, qui, comme mentionné, couvre la période allant d’août 2020 (lorsque l’entité a été constituée, étant arrivée à la Bourse de Londres en novembre dernier) et 30 juin 2021.

Il convient de noter d’emblée qu’« environ 75 % des compositions ont plus de 20 ans » et environ 75 % des revenus du fonds au cours de la période provenaient « de titres sortis il y a plus de 20 ans ».

Concernant la situation financière précise de Round Hill au 30 juin, le total des actifs à court terme s’élevait à 23 944 194 $. (La société et le fonds d’investissement britannique concurrent Hipgnosis utilisent le dollar américain comme devise principale.) actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat.

Le passif total de Round Hill, pour sa part, s’élevait à 37 946 664 $ tout au long de la fenêtre d’environ 11 mois, et le fonds de la chanson a déclaré des revenus de redevances de 16 288 444 $, comme mentionné initialement. La perte globale totale du fonds a atteint 2 191 714 $ au cours de la période.

Le Round Hill Fund a classé « l’amortissement des catalogues » comme sa plus grande dépense (8 824 140 $) au cours de la période considérée, suivi des « frais de gestion des investissements » (1 788 531 $) et des « honoraires juridiques et professionnels » (990 146 $), respectivement. Cependant, le fonds a fait appel à Round Hill Music proprement dit pour servir de «gestionnaire d’investissement» – ce qui signifie que l’intégralité de la tranche de 1,79 million de dollars atteindra l’entreprise «en espèces», avec «864,592 $ en circulation» au 30 juin.

L’ensemble Round Hill Music (apparemment “le sixième plus grand éditeur de musique aux États-Unis”) devrait également bénéficier d’une “rémunération de performance”, qui s’élevait à 304 232 $ à la fin de la période (avec le montant total en souffrance) et est “généralement payable principalement en Actions soumises à un accord de blocage de 18 mois.

Enfin, concernant la manne que Round Hill elle-même recevra du fonds de la chanson, le travail administratif de l’éditeur lui donne droit à « 10 % de tous les revenus nets qu’il perçoit pour le compte du Groupe » – soit 850 717 $, dont 497 707 $ en circulation au 30 juin. Et séparément, un troisième Round Hill Music Royalty Fund a été constitué le 22 septembre.

Le point peut-être le plus intéressant à retenir du rapport sur les résultats est la répartition par le Round Hill Fund des paiements de licence de synchronisation que le tronçon a générés.

Par exemple, « les dernières publicités d’Expedia mettant en vedette la comédienne Rashida Jones » incluent une reprise de « All By Myself » d’Eric Carmen, et le placement a rapporté à l’entité déclarante des frais de 265 000 $. (“All By Myself” a également gagné 30 000 $ dans un placement dans la dernière saison de la version américaine de Shameless, selon le document.) Et Jimmy John’s a autorisé “Long Cool Woman in a Black Dress” de The Hollies pour une publicité diffusée pendant le Super Bowl, en payant 100 000 $, selon le texte.

“” Aymo “, tel qu’enregistré par Gramatik, figurait à l’origine dans une publicité Porsche diffusée pour la première fois pendant le Super Bowl LIV, mais vient d’être renouvelée pour une deuxième année à 72 500 $ US”, poursuit le texte. “Happy Together” des Tortues est utilisé dans une publicité Toyota Hybrid hors du Royaume-Uni pour 250 000 £ [$338,630 at the present exchange rate]. “

Les autres placements de synchronisation (et leurs frais respectifs) décrits par le Round Hill Fund incluent : 164 000 $ – La couverture de Honne de “What a Wonderful World” (écrit par George David Weiss et Bob Thiele) dans “une campagne numérique pour la marque de luxe de Hyundai Genesis”

62 500 $ – Une reprise de « Collide » de Howie Day (co-écrit par Kevin Griffin) dans une vidéo General Motors Periscope présentant le « nouvel accent de l’entreprise sur la sécurité et les émissions »

“> 44 000 $ US” – Une version modifiée de “Before He Cheats” (écrit par Chris Tompkins et Josh Kear) dans une publicité radio de State Farm

75 000 $ – “Hold On To Me” de Valerie Broussard dans une bande-annonce pour la paternité de Kevin Hart – ainsi que 14 700 $ pour “Shadow Self” de Broussard (enregistré par LSDREAM) dans une promo d’après-saison de la NFL

70 000 $ – La reprise de Weezer de “Happy Together” (écrit par Garry Bonner et Alan Gordon) dans une bande-annonce pour le prochain Ron’s Gone Wrong

50 000 $ – “La révolution ne sera pas télévisée” de Gil Scot Heron dans une bande-annonce pour Summer of Soul du batteur de The Roots Questlove

40 000 $ – “Video Killed the Radio Star” des Buggles (écrit par Trevor Horn, Geoff Downes et Bruce Woolley) dans une bande-annonce pour Apple TV+’s Physical

20 000 $ – “Cherry Pie” du mandat (écrit par Jani Lane) dans un épisode de Young Sheldon de CBS

25 000 $ – “Paradise by the Dashboard Light” de Meat Loaf (écrit par Jim Steinman) dans le prochain Maid de Netflix

20 000 $ – “Je ferais n’importe quoi pour l’amour (mais je ne le ferai pas)” de Meat Loaf – également écrit par Steinman – dans un épisode de Q-Force de Netflix

19 400 $ – « Le meilleur jour de ma vie » par les auteurs américains dans un spot publicitaire pour Call Your Mother d’ABC

37 500 $ – “Good Lovin'” (écrit par Rudy Clark et Arthur Resnick) dans une promo pour l’histoire originale de Lisey de Hulu