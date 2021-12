Round Hill Music acquiert le catalogue d’édition Jellybean Benitez

Jellybean Benitez (à gauche) et Robin Godfrey-Cass, directeur général du bureau londonien de Round Hill. Crédit photo : Round Hill Music

Round Hill Music (LON : RHM) a officiellement acquis le catalogue d’édition de Jellybean Benitez et a finalisé un « accord de coentreprise » plus large.

Round Hill Music, dont le siège est à New York, a récemment dévoilé cette dernière pièce sur la propriété intellectuelle, qu’elle a complétée spécifiquement par le biais de son deuxième fonds de redevances. Jellybean Benitez, 64 ans, de son nom complet John Benitez, a commencé à travailler avec Round Hill l’année dernière et semble avoir profité de l’intégralité de son catalogue d’édition.

Round Hill, 10 ans, devrait également « assumer l’entière responsabilité de l’administration mondiale des droits d’auteur acquis », ont relayé les parties concernées. Et la coentreprise susmentionnée, pour sa part, verra le natif de New York Benitez « signer de nouveaux talents et acquérir de nouveaux droits en mettant un accent particulier sur le marché latin en pleine expansion ».

Benitez a remixé des morceaux d’actes bien connus tels que Billy Joel, Fleetwood Mac, Madonna, Paul McCartney, Whitney Houston, Shakira et Sting, pour n’en nommer que quelques-uns. De plus, le lauréat d’un Grammy (et nominé à trois reprises) a contribué aux bandes originales de films tels que Retour vers le futur, Dirty Dancing, Top Gun, Spaceballs et The Hangover.

Enfin, concernant les crédits associés à la carrière de plusieurs décennies de Jellybean Benitez, le Wotupski !?! Le créateur a produit des morceaux de Whitney Houston (dont « Love Will Save the Day » de 1987), Jocelyn Brown (un remix dance prolongé de « Caught in the Act » de 1987) et Madonna, entre autres.

Abordant l’accord dans un communiqué, le fondateur et PDG de Round Hill, Josh Gruss, a qualifié Jellybean Benitez de « légende de l’industrie musicale », tandis que Robin Godfrey-Cass, directeur général du bureau londonien de Round Hill, a décrit l’opportunité de travailler avec Benitez comme « un pas de prise de tête. Et dans une déclaration personnelle, Jellybean Benitez a souligné le « terrain commun » que lui et Round Hill partagent.

« J’aime la façon dont Round Hill fait des affaires. C’est une opération commerciale intelligente, mais ils comprennent et apprécient également la musique et ont une empathie naturelle avec les créateurs », a déclaré le président de Jellybean Music Group depuis plus de 40 ans.

« C’est toujours plus gratifiant de pouvoir travailler avec des gens avec qui on a des points communs et c’est certainement le cas dans cette situation. Je tiens également à remercier mon avocat Paul Schindler [a Greenberg Traurig attorney] pour m’avoir représenté avec Round Hill Music », a-t-il terminé.

Les actions de Round Hill Music (RHM à la Bourse de Londres, comme indiqué) ont terminé aujourd’hui à 1,07 $ pièce, contre environ 1,69 $ par action pour l’action Hipgnosis (LON: SONG). En octobre, Blackstone (NYSE : BX) a acheté une « participation » dans Hipgnosis Song Management, qui sert de « conseiller en investissement pour Hipgnosis Songs Fund », ou l’entité cotée en bourse qui a dépensé des milliards en propriété intellectuelle musicale ces dernières années.