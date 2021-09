Round Hill Music acquiert le catalogue enregistré de 532 pistes des O’Jays

Les O’Jays (de gauche à droite : Walter Williams, Eric Grant et Eddie Levert) en live. Crédit photo : RaymondBoyd51

Environ six semaines après avoir pris une participation dans le catalogue du guitariste de Yes, Trevor Rabin, le fonds d’investissement dans la chanson Round Hill Music a acheté l’intégralité du catalogue enregistré du groupe R&B de 63 ans The O’Jays.

La société britannique Round Hill Music (LON : RHM) – qui a levé à la mi-juillet 86,5 millions de dollars pour récupérer une IP musicale supplémentaire – a annoncé ce dernier accord dans une version officielle qui a été partagée avec DMN. Les conditions financières de la transaction n’ont pas été révélées publiquement, mais l’investissement comprend « 100 % des revenus de la redevance principale de 532 enregistrements originaux » que The O’Jays ont publiés sur leurs 29 albums studio (en plus d’un certain nombre de singles non-album) .

L’œuvre massive de l’acteur basé en Ohio comprend des succès tels que “Forever Mine” (1979), “For the Love of Money” (1973), “Love Train” (1972) et “Back Stabbers” ( 1972), pour n’en citer que quelques-uns. Fait intéressant – et contrairement aux versions qui ont annoncé toutes sortes d’autres achats de propriété intellectuelle en 2020 et 2021 – les supérieurs de Round Hill ont également fait la lumière sur les spécificités des revenus (entre 2018 et 2020) du Rock and Roll Hall of Fame-intronisé catalogue enregistré du groupe.

Le streaming, a déclaré Round Hill, représente 64% des revenus enregistrés de The O’Jays; le groupe compte 2,37 millions d’auditeurs mensuels sur Spotify, avec 136 millions de flux à ce jour pour “Love Train”. La synchronisation génère 17 % des revenus des chansons, suivis de 10 % pour les téléchargements, de 6 % pour les « autres » et de 3 % pour le physique. 88% des revenus proviennent des fans américains, avec «Love Train», «Forever Mine» et «For the Love of Money», en tête du peloton en termes de revenus, respectivement.

Comme mentionné, les dirigeants de Round Hill n’ont pas divulgué le prix de vente du catalogue, mais l’entité a l’intention de “faire des informations financières supplémentaires sur les acquisitions” après la levée de fonds de 86,5 millions de dollars précédemment notée ainsi que “le solde non utilisé de son crédit renouvelable existant facilité » sont entièrement investis.

Abordant l’accord dans un communiqué, le président-directeur général de Round Hill, Josh Gruss, a souligné la contribution de l’IP aux “flux de revenus prévisibles et cohérents” pour son entreprise – en plus de noter la présence d’un “pipeline à court terme d’opportunités passionnantes” pour le fonds.

“Nous sommes ravis de pouvoir sécuriser ce catalogue d’une qualité exceptionnelle, qui constituera un ajout fantastique au portefeuille historique de musique intemporelle que nous construisons pour RHM, afin de soutenir des flux de revenus prévisibles et cohérents”, a déclaré Gruss en partie. « Nous sommes impatients d’informer davantage les actionnaires sur notre portefeuille d’opportunités passionnantes à court terme. »

Round Hill a également signé des accords de catalogue avec Collective Soul et le label suédois Telegram Studios jusqu’à présent en 2021, tandis que le fonds d’investissement dans la chanson Hipgnosis a levé 215 millions de dollars en juillet et a finalisé un accord avec la chanteuse et claviériste de Fleetwood Mac Christine McVie le mois dernier.

BMG et KKR ont révélé il y a un mois la finalisation de leur première acquisition de propriété intellectuelle, bien que les détails de l’accord n’aient pas été révélés publiquement. Les sociétés ont également indiqué que quatre autres transactions étaient «en due diligence» et qu’elles avaient établi un pipeline de 71 autres achats potentiels de propriété intellectuelle, d’une valeur totale de plus de 1,18 milliard de dollars (1 milliard d’euros).