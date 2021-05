Round Hill Music acquiert les enregistrements principaux des studios suédois de Telegram

Round Hill Music a conclu un accord pour acquérir les enregistrements principaux du label suédois Telegram Studios.

Le catalogue du label indépendant comprend des œuvres d’Estelle, Serj Tankia de System of a Down, Throwing Muses, Ziggy Marley et Surfer Blood. Josh Gruss, fondateur et PDG de Round Hill Music, déclare que «ce fut un plaisir de travailler avec Niklas, Bjorn et Klas pour acquérir cet ensemble d’enregistrements maîtres».

«Il est vraiment rare de rencontrer une collection de maîtres aussi riche et indépendante. Telegram a fait un travail incroyable en travaillant avec les artistes et les enregistrements de ce catalogue. Nous respectons beaucoup le travail qu’ils ont accompli. Nous avons la chance d’être les prochains propriétaires et notre objectif est de fournir la même qualité de service à ce groupe d’artistes très importants », poursuit Gruss.

Joe Calitri, président de Round Hill Records, dit que la gamme de musique du catalogue a rendu l’affaire plus attrayante. «Round Hill Records est ravi et honoré de travailler avec un mélange aussi accompli et diversifié d’artistes de plusieurs genres grâce à cet arrangement», déclare Calitri dans un communiqué de presse.

«L’ajout de ces enregistrements renforcera encore notre offre de catalogue exceptionnelle, et l’équipe est prête à poursuivre l’excellent travail que Telegram a accompli jusqu’à présent.»

Nicklas Lundell, PDG et co-fondateur de Telegram Studios, ajoute que l’acquisition aidera le label à se concentrer sur l’élargissement de sa liste.

«Nous sommes très heureux d’avoir conclu cet accord avec Round Hill Records. Merci à Josh et à son équipe à Round Hill pour avoir rendu cela possible. Je le considère à la fois comme un mélomane passionné et un ami », dit Lundell.

«Au cours des six dernières années, nous avons lentement et régulièrement construit un catalogue de grands enregistrements de maître. En collaboration avec les artistes, nous avons réussi à augmenter nos revenus et à créer de la valeur. Le moment est maintenant parfait pour le prochain chapitre; nous sommes très confiants que Round Hill Records continuera à faire croître ce catalogue étonnant vers de nouveaux sommets et que nous pourrons entreprendre de nouvelles entreprises et possibilités. Nous voulons adresser un immense merci à tous les artistes incroyables et à nos partenaires commerciaux. »

Round Hill Music a également acquis le catalogue des membres fondateurs de Massive Attack Robert Del Naja et Grant Marshall en février. Cette dernière acquisition d’enregistrements maîtres amène un plus grand nombre d’artistes sous leur égide pour l’administration.