Round Hill Music acquiert une participation dans le catalogue du guitariste de Yes Trevor Rabin

À deux jours de l’achat par Hipgnosis du catalogue de 115 titres de Christine McVie, le fonds d’investissement dans la chanson concurrent Round Hill Music a acquis un intérêt dans le catalogue important du guitariste et compositeur de films vétéran de Yes, Trevor Rabin.

Round Hill Music (LON: RHM) a dévoilé ce matin l’investissement de premier plan dans le catalogue, via une sortie officielle partagée avec Digital Music News. Bien que ce message d’annonce ne divulgue pas les détails financiers de l’accord, il note que le catalogue de Trevor Rabin, né en Afrique du Sud, comprend « 3 528 extraits de films et chansons ».

Le Rock and Roll Hall of Famer Rabin, âgé de 67 ans, revendique des crédits d’écriture sur les morceaux de Yes, notamment “The Calling” de 1994, “Changes” de 1983 et ce qui est peut-être la chanson la plus connue du groupe, “Owner of a Lonely Heart” de 1983. ” De plus, le co-fondateur de Rabbitt, Rabin, a sorti cinq albums studio en tant qu’artiste solo, dont le plus récent, Jacaranda, a fait ses débuts en 2012.

Du côté de la composition cinématographique, le catalogue de Rabin comprend une collection de partitions « très importante », car le lauréat du prix BMI à 11 reprises a conçu la musique de films bien connus comme Remember the Titans (2000), Bad Boys II (2003). , National Treasure (2004), Get Smart (2008) et G-Force (2009), entre autres.

Concernant les spécificités de l’achat, “le catalogue est acquis par des fonds gérés par Round Hill (y compris la Société) dont la participation de Round Hill représente 50%”, indique le communiqué. De plus, “l’acquisition comprend la part de l’éditeur et la part de l’écrivain des droits d’auteur pertinents, ainsi qu’un contrôle administratif permettant à Round Hill de contrôler la licence de synchronisation des droits du catalogue”.

S’adressant à l’achat dans un communiqué, le président-directeur général de Round Hill, Josh Gruss, a déclaré en partie : « Trevor Rabin est un auteur-compositeur emblématique qui a écrit des succès majeurs de son temps avec Yes, l’un des groupes de rock progressif les plus importants des années 1980 et 1990, en plus d’un portefeuille irremplaçable de compositions de musique de film couvrant des décennies représentant une vie de travail de l’un des maîtres du genre.

“Nous pensons qu’il s’agit d’un domaine particulièrement attrayant dans lequel accroître notre exposition, car les revenus des performances cinématographiques et télévisuelles continuent d’augmenter en valeur”, a-t-il poursuivi.

Comme mentionné initialement, le fonds d’investissement dans la chanson basé au Royaume-Uni Hipgnosis a acquis le catalogue de la claviériste de Fleetwood Mac Christine McVie plus tôt cette semaine, après avoir lancé 2021 en concluant un accord avec Lindsey Buckingham, l’ancien guitariste du groupe. Plus généralement, malgré ces investissements et toutes sortes d’autres investissements dans la musique IP d’Hipgnosis – ainsi que les prix de vente apparemment substantiels auxquels ils contribuent – ​​différentes entités continuent de baisser des sommes considérables sur les catalogues.

En gardant ces points à l’esprit (ainsi que la quantité considérable de nouvelles musiques qui deviennent disponibles quotidiennement pour les fans), il convient de noter en conclusion que les sorties de catalogue – ou celles qui ont plus de 18 mois – représentent désormais les deux tiers de toute la consommation de musique. aux États-Unis, selon MRC Data.