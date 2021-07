Round Hill Music lève 86,5 millions de dollars pour acquérir une propriété intellectuelle musicale supplémentaire

Un peu plus d’une semaine après que le fonds d’investissement dans la chanson basé au Royaume-Uni Hipgnosis (LON: SONG) ait levé plus de 215 millions de dollars pour d’autres acquisitions de catalogues, le fonds de redevances de Round Hill Music a généré 86,5 millions de dollars supplémentaires pour acheter une propriété intellectuelle supplémentaire.

Round Hill Music (LON : RHM), qui a levé près de 300 millions de dollars en novembre 2020 pour financer ses plans d’investissement en propriété intellectuelle, a annoncé à la fin du mois dernier son intention de lever des capitaux via un placement d’actions C. (La tranche de près de 300 millions de dollars, ainsi que le capital d’une augmentation ultérieure, ont été entièrement investis.)

Les dirigeants de Round Hill ont également révélé qu’ils prévoyaient de fixer le prix des actions C à 1 $ pièce, s’attendant à les convertir en actions ordinaires (après que plus de 80 % de l’argent ait été investi) dans un délai de six mois. À cet égard, il convient de mentionner que Round Hill, lors du dévoilement de l’augmentation, était en phase avancée de négociations pour effectuer un investissement d’environ 120 millions de dollars dans la propriété intellectuelle, comprenant les droits sur les œuvres que les producteurs, les auteurs-compositeurs et les artistes ont publiées et/ou auxquelles ont contribué entre les années 1960 et les années 1980.

Les responsables de la société ont indiqué aujourd’hui que leur entreprise avait émis avec succès 86,5 millions d’actions – et, à son tour, levé 86,5 millions de dollars – le capital correspondant devant être affecté à l’objectif d’achat susmentionné au cours des trois prochains mois. L’augmentation minimale du placement d’actions C a été fixée à 50 millions de dollars, et lorsque la Bourse de Londres a fermé aujourd’hui, les actions de Round Hill Music valaient 1,07 $ pièce.

En plus des 86,5 millions d’actions C, il y a plus de 330 millions d’actions RHM en circulation, pour un total d’actions avec droits de vote de 416,6 millions. Et pour référence, l’action d’Hipgnosis – qui a débauché le cofondateur de Round Hill, Richard Rowe, en mars – reposait à environ 1,66 $ par action à la fin des heures de négociation aujourd’hui.

Ce dernier est basé sur le taux de change actuel ; contrairement à Round Hill, le cours de l’action Hipgnosis est toujours affiché en GBX sur le tableau de bord du LSE. Les deux sociétés ont cependant commencé à utiliser l’USD dans leurs annonces d’acquisition et leurs rapports sur les bénéfices, et il convient de noter que l’entité fondée par Merck Mercuriadis avait un montant relativement important de 1,21 milliard d’actions en circulation à la suite de l’augmentation de 215 millions de dollars initialement mentionnée.

Inutile de dire que les récentes augmentations massives d’Hipgnosis et de Round Hill Music reflètent l’intérêt continu des investisseurs pour l’espace de la musique IP. Bien que 2020 ait apporté toutes sortes de jeux dans la sphère – Hipgnosis à lui seul a dépensé plus d’un milliard de dollars au cours de son exercice 2020 – le capital continue d’affluer, et il sera intéressant de voir si les paris à enjeux élevés portent leurs fruits. avant.