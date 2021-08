Round-up .: Aero explique pourquoi les conducteurs abandonnent rapidement les pneus pluie

Dans le tour d’horizon : Sebastian Vettel explique pourquoi les pilotes de Formule 1 ont été si prompts à abandonner leurs pneus pluie pour les intermédiaires, même lorsque la piste de Spa était trempée pendant les qualifications.

En bref

Vettel : L’aérodynamisme désavantage les pneus pluie. Plusieurs pilotes ont utilisé des pneus intermédiaires en qualifications même lorsque la piste était très humide. Vettel a déclaré que l’une des difficultés rencontrées par les pilotes lors des sessions en conditions mixtes est que les voitures de F1 actuelles déplacent tellement d’eau simplement en roulant sur la piste qu’elles peuvent rendre la piste trop sèche pour des pneus entièrement mouillés très rapidement.

« Le problème, c’est que l’extrême [full] wet a une très petite fenêtre de travail », a expliqué Vettel. “Ce n’est pas génial quand il y a beaucoup d’eau mais alors très vite, quand l’eau disparaît – et nous avons des voitures qui aspirent l’eau de la piste très rapidement avec l’effet de sol que nous avons aujourd’hui – cela pousse vers un inter parce que l’inter est beaucoup plus rapide.

“C’est pourquoi tout le monde les emmène sur le fil du couteau avec un intermédiaire car la récompense est bien plus grande.”

Ocon espère une autre surprise

Après avoir pris la huitième place sur la grille pour la course d’aujourd’hui, six places devant son coéquipier Fernando Alonso, Esteban Ocon a déclaré que le faible rythme d’Alpine en qualifications pourrait ne pas être reproduit dans la course.

“Ce n’est pas [certain that] parce que nous étions un peu en difficulté aujourd’hui que demain nous le serons », a-t-il déclaré après les qualifications. « Les conditions ne cessent de changer, ce n’est jamais pareil d’un tour à l’autre. Nous allons avoir une bonne revue ce soir et voir ce que nous pouvons améliorer demain.

« Je suis toujours positif et j’attends toujours une surprise sinon si nous n’espérions pas une surprise à Budapest, nous ne l’aurions pas. Il pourrait donc y en avoir demain.

Doohan : Gérer l’équilibre sous la pluie met la course de la pole sous pression

Jack Doohan a commencé la deuxième course de Spa F3 depuis la pole position et a semblé s’en tirer confortablement, creusant un écart important par rapport au peloton avant l’appel de la première période de la voiture de sécurité.

Cependant, il a déclaré que la pression des pneus signifiait qu’il devait gérer le biais de freinage d’une manière qui rendait la voiture inconfortable à conduire, juste pour économiser ses pneus arrière.

« J’étais assez nerveux à l’idée d’avoir trop de pression, donc à partir de ce moment-là, je suis allé assez loin sur le biais des freins », a déclaré Doohan après la course. « Plus loin que je n’ai jamais couru sur le mouillé, juste au cas où les arrières commenceraient à surchauffer.

« J’ai commencé à verrouiller l’avant dans le virage un, le virage cinq et la dernière chicane, mais j’ai juste dû freiner tôt parce que je préfère perdre un peu là-bas qu’au final ne pas pouvoir avoir les arrières.

Kimiläinen : Compétences de course sur sol mouillé apprises en karting pendant l’enfance

La gagnante de la course W Series de ce week-end, Emma Kimiläinen, a déclaré qu’elle avait appris à conduire dans des conditions extrêmement glissantes en faisant du karting sur des pneus slicks sous la pluie lorsqu’elle était enfant.

Elle a dit qu’elle “aimait” les courses par temps humide depuis qu’elle était enfant. « En Finlande, nous avons diverses conditions, nous avons un été chaud, mais nous avons aussi un hiver froid et beaucoup de pluie là-bas aussi.

« Quand j’étais petite, mon père voulait toujours aller conduire quand il commençait à pleuvoir. Alors il m’a mis mon frère et moi sur des slicks sur la bonne voie avec le kart à pédales et m’a dit : faites attention, amusez-vous et c’est probablement pourquoi j’aime tant ça.

« Et c’est à propos de la tenue de route de la voiture, des limites et des risques et de tout ce genre de choses que j’apprécie vraiment. Donc ça marche pour moi. »

Des médias sociaux

Publications notables de Twitter, Instagram et plus :

Le problème avec Eau Rouge pour moi n’est pas qu’une voiture heurte la barrière quand ils partent. C’est que la barrière à gauche fait rebondir la voiture directement sur la ligne de course, sur une crête aveugle…… #BelgianGP – Jake Hughes (@JakeHughesRace) 28 août 2021

Je pense sincèrement que si le bac à graviers était jusqu’au bord de la piste à gauche à Eau Rouge et à droite à Radilon comme avant, psychologiquement les pilotes seraient plus prudents. On le dit depuis des années, tous ces ruissellements sur le tarmac incitent les conducteurs à prendre plus de risques. – Karun Chandhok (@karunchandhok) 28 août 2021

Regardez qui est entré dans le paddock de @circuitspa pour rattraper ses anciens collègues de @HaasF1Team…#F1 #BelgianGP pic.twitter.com/JE8ukB4bIE – . (@racefansdotnet) 28 août 2021

Liens

Liens intéressants sur les courses automobiles :

L’équipe de Ganassi gère sa force grâce à une attaque de titre à trois volets (IndyCar)

“Malgré tout le succès de CGR depuis sa formation en 1990, il n’y a pas eu beaucoup de coéquipiers qui se sont battus jusqu’au bout. Jimmy Vasser et Alex Zanardi étaient au cœur des combats pour le titre en 1996 et 97, chacun capturant un championnat. En 2006, Dan Wheldon et Dixon sont allés à la dernière course de la saison au Chicagoland Speedway avec une chance de remporter le titre, mais ils avaient deux pilotes de l’équipe Penske – Sam Hornish Jnr et Helio Castroneves – à affronter.

Granfors remporte sa première victoire en F4 britannique après le choc de Pulling (Formula Scout)

“Granfors et Pulling avaient passé la course à se battre à l’avant du peloton. Pulling venait de réussir à dépasser Granfors avec un mouvement autour de l’extérieur de Goodwood lorsque les deux se sont rencontrés. Elle a été envoyée en tête-à-queue et avait deux roues dans le l’air, tandis que Granfors a pu continuer la plupart du temps indemne.”

Porto célèbre son anniversaire avec une quatrième victoire emphatique de l’USF2000 (Racer)

« Porto : « Quand j’ai vu que (principal rival au titre) d’Orlando partait P6, je savais que je pouvais marquer de bons points. J’étais concentré sur le fait de garder Brooks derrière moi au départ, mais quand j’ai vu Yuven freiner tôt, j’ai essayé d’attaquer, et je pense que cela l’a surpris.'”

Si vous avez une astuce pour un lien relatif au sport automobile monoplace à inclure dans le prochain tour d'horizon ., veuillez l'envoyer via le formulaire de contact.

En ce jour dans le sport automobile

Ce jour-là en 1976, James Hunt a résisté à la pression d’un pilote Ferrari, Clay Regazzoni, et a coupé le score de l’autre, l’absent Niki Lauda, ​​en remportant le Grand Prix des Pays-Bas.

