. Round-up: Alfa Romeo « peut s’amuser cette année »

En résumé: Antonio Giovinazzi prédit une saison plus compétitive pour Alfa Romeo en 2021 après leur amélioration de la performance lors du Grand Prix d’ouverture de la saison.

Giovinazzi salue les gains d’Alfa Romeo Alors qu’Alfa Romeo n’a pas réussi à marquer à Bahreïn, Giovinazzi est optimiste qu’ils seront plus compétitifs cette année

« Je pense que ce que nous avons vu lors du test, nous l’avons confirmé ici dans la première course », a-t-il déclaré. «Nous sommes beaucoup plus proches du troisième trimestre.»

Giovinazzi a terminé 12e en Q2, à moins d’un dixième de seconde de battre Lance Stroll en Q3. Il a terminé dans la même position dimanche, une place derrière son coéquipier Kimi Raikkonen.

« Nous sommes convaincus que nous avons une meilleure voiture et un meilleur groupe motopropulseur également et nous pouvons nous amuser cette année pour essayer de marquer plus de points par rapport à l’année dernière », a ajouté Giovinazzi.

Smolyar mène le premier jour du test F3

Smolyar a mené les essais en F3 pour l’Alexandr Smolyar d’ARTART a été le plus rapide lors de la première journée des essais de Formule 3 hier, en doublant le Red Bull Ring avec un meilleur temps de 1’18.894. Le junior Red Bull Jonny Edgar a terminé deuxième pour Carlin devant un autre pilote ART, Frederik Vesti, et un autre junior Red Bull, Jak Crawford, pour Hitech.

Juan Manuel Correa s’est classé 14e pour ART alors qu’il continuait les préparatifs pour son retour à la course cette année.

Sandheden om Magnussens ‘uofficielle tilbud’ (BT – danois)

Magnussen révèle qu’il a eu l’opportunité de rejoindre Toro Rosso – désormais AlphaTauri – pour la saison 2019.

Rosberg dit que le sport doit avoir un but (BBC)

« La F1 n’a pas encore un grand objectif – le sport automobile doit se positionner comme ayant un grand objectif pour l’humanité. »

Des tracjs d’ouverture forts pourraient propulser la poursuite du titre de Newgarden (IndyCar)

« J’ai essayé d’effacer l’an dernier de ma mémoire du mieux que je pouvais. »

Comment un poignet cassé a joué un rôle dans la décision de Van der Helm d’intensifier, alors qu’il enchérit pour « un nouveau départ » en F3 (F3)

«Je conduisais à peu près d’une seule main. J’ai essayé de conduire la semaine après l’avoir fait, mais je n’ai pas pu, alors j’ai fait du travail sur mes mains, du laser, et cela signifiait que je pouvais conduire, heureusement. Cependant, à cause de cela, nous n’avons pu faire qu’un seul jour des tests F3. «

Quand Moss a rejoint Fangio dans l’équipe de rêve Mercedes (The Guardian)

« Leur première course en tant que coéquipiers s’est déroulée devant les supporters locaux de Fangio, la température à l’autodrome de Buenos Aires dépassant les 100 degrés au début de la manche d’ouverture de la série de championnats du monde 1955. Fangio a gagné en solo, mais même il avait besoin d’un arrêt au stand d’une durée de trois minutes pour se rafraîchir en buvant plusieurs litres de limonade. «

Wreckfest – PlayStation 5 Teaser (THQ Nordic via YouTube)

Ce jour-là

Né ce jour-là en 1958: Christian Danner, qui a fait ses débuts en F1 avec Zakspeed en 1985. Il a ensuite conduit pour Osella et Arrows, et a marqué une remarquable quatrième place pour Rial à Phoenix en 1989, sa dernière année dans le sport.

