. Round-up: Alpine n’est pas au niveau récent à Austin malgré les gains du jour de la course

Au sommaire : Fernando Alonso affirme qu’Alpine a amélioré ses performances lors du week-end du Grand Prix des États-Unis, mais pas au niveau atteint lors des manches précédentes.

En bref

Alpine n’est pas aussi fort aux États-Unis qu’en Russie ou en Turquie – AlonsoAlonso a changé son unité de puissance, encourant une pénalité, après qu’Alpine s’est rendu compte qu’ils n’étaient pas en forme sur le Circuit des Amériques le week-end dernier. Il a déclaré que leur rythme de course était plus encourageant, mais que l’équipe doit « trouver des réponses » à son manque de performance lors de la dernière manche.

« En course, la voiture était bien meilleure. Je me sentais plus compétitif, j’étais définitivement plus rapide qu’Alfa Romeo, Aston Martin, même Tsunoda, donc les équipes n’étaient pas aussi rapides qu’aujourd’hui lors des essais libres. C’était donc une belle avancée dans la course que j’ai ressentie. Mais toujours pas aussi bon que Sotchi ou la Turquie.

«Nous devons donc continuer à analyser, probablement les bosses. La suspension est très spécifique à ce que vous courez ici à Austin, car les caractéristiques du circuit sont quelque chose que nous n’avons pas bien compris et nous essaierons d’analyser et d’être au meilleur de notre forme au Mexique.

Aitken de retour dans le cockpit Williams

Jack Aitken reviendra piloter pour Williams lors de la première séance d’essais du Grand Prix d’Abu Dhabi. Le quadruple vainqueur de la course de Formule 2, qui a piloté pour l’équipe lors du Grand Prix de Sakhir l’an dernier, s’est fracturé la clavicule et la vertèbre lors d’un accident lors des 24 Heures de Spa en juillet.

Liens

Liens intéressants sur les courses automobiles :

Vandoorne prêt pour le test McLaren SP IndyCar (Racer)

Taylor Kiel : « Dans un scénario idéal, nous ferions autant de courses que possible (avec trois voitures), mais encore une fois, cela doit être le bon ajustement du point de vue du personnel et du pilote. Ce n’est pas motivé financièrement. , ce qui nous donne beaucoup de flexibilité dans la prise de décision. »

Hulkenberg goûte pour la première fois au « monstre de direction » lors d’un test (IndyCar)

« Je peux certainement confirmer que ces monstres de direction sont des voitures très physiques et qu’il a fallu un certain temps le matin pour se sentir à l’aise, mais l’après-midi, les temps au tour et les performances ont commencé à apparaître et c’était très amusant. »

NASCAR joue un second violon maussade et frustré à la F1 (source)

Chase Elliot: « ‘Ils (F1) ont une dynamique super intéressante avec le fonctionnement de leurs émissions télévisées. Ils parlent des bonnes choses lors de leurs émissions télévisées et la course a été vraiment bonne. Quel que soit le début de ce processus de ces bonnes décisions et peut-être de la chance du tirage au sort d’avoir de belles courses cette année avec quelques globes oculaires supplémentaires en même temps, c’est la bonne séquence d’événements pour eux et ils ont une bonne chose en cours. »

En ce jour dans le sport automobile

Michael Schumacher et Karl Wendlinger ont gagné pour Mercedes au Japon aujourd’hui en 1991

