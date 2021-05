. Round-up: Alpine peut battre Ferrari et McLaren à Monaco

En résumé: Esteban Ocon pense que le rythme soutenu d’Alpine sur un tour pourrait les aider à battre Ferrari et McLaren lors du Grand Prix de Monaco ce week-end.

En bref

Ocon s’attend à ce que Monaco soit à la hauteur des atouts d’AlpineOcon, qui s’est qualifié sur la troisième ligne de la grille pour les deux dernières courses, a été encouragé par la performance d’Alpine dans le secteur sinueux de la finale du Circuit de Catalunya, avec un œil sur la course de ce week-end.

“Jusqu’à ce que nous ayons mis la voiture là-bas et que nous fassions les qualifications, nous ne saurons pas exactement, mais je pense qu’en regardant nos performances en qualifications, nous sommes en bonne forme en qualifications”, at-il déclaré. «J’espère que nous pourrons être aussi performants.»

Alpine n’a pas été aussi compétitif que ses rivaux en course, a admis Ocon, mais cela pourrait les blesser moins à Monaco.

«Je pense que nous pouvons donner un combat à Ferrari et aux autres voitures en qualifications, je suis assez confiant. [It’s] l’endroit où nous devons nous concentrer à Monaco.

“Bien sûr [in] il est difficile de dépasser la course, donc c’est moins un point critique. Je pense que nous sommes un peu plus lents que Ferrari, un peu plus lents que McLaren pour le moment à un rythme pur en course.

L’état de Reutemann s’améliore

Le multiple vainqueur de la course de Formule 1 Carlos Reutemann, 79 ans, a quitté les soins intensifs et montre une amélioration après avoir été hospitalisé pour une hémorragie interne due à une hémorragie dans son tube digestif. Le finaliste du championnat du monde 1981 et vainqueur de 12 grands prix reste à l’hôpital de Rosario, Santa Fe, où il est sénateur.

Les essais de la série W commencent et les mouvements d’ouverture de la saison

Les tests de la série W ont commencé hier au Pays de Galles Après l’annulation de sa saison 2020 en raison de la pandémie de Covid-19, la série W est revenue à l’action hier avec le premier test de pré-saison pour son deuxième championnat. Les restrictions de voyage ont empêché le sud-africain Tasmin Pepper de participer, mais le reste de la liste de pilotes confirmés était présent, ainsi qu’un trio de nouveaux arrivants: Abbi Pulling, Gosia Rdest et Caitlin Wood.

Le lieu de sa course d’ouverture de la saison a changé en fonction des révisions du calendrier 2021 F1 annoncées la semaine dernière. La série W 2021 débutera au Red Bull Ring le mois prochain, au lieu de Paul Ricard, soutenant le Grand Prix de Styrie de F1. La deuxième manche aura lieu au même endroit et accompagnera six autres grands prix.

Test de la série W, Anglesey, 2021 Test de la série W, Anglesey, 2021 Test de la série W, Anglesey, 2021

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Liens

Liens d’intérêt pour les courses automobiles:

La deuxième manche au Castellet aura lieu une semaine plus tôt (F3)

«Après le remaniement du calendrier de la Formule 1, annoncé vendredi dernier, la deuxième manche de la saison de Formule 3 2021 au Castellet, en France, aura lieu une semaine plus tôt, du 25 au 27 juin au 18 au 20 juin. “

Paddock buzz: Grosjean ressent l’amour des fans depuis le podium (IndyCar)

“VeeKay est non seulement devenu le troisième vainqueur pour la première fois en 2021, il est également devenu le premier pilote à avoir remporté des courses dans les quatre niveaux du système de classement d’IndyCar.”

Toto Wolff de Mercedes F1 devient diplômé honoraire de l’Université de Cranfield (Cranfield)

“M. Wolff, qui a conduit l’équipe à sept doubles consécutifs de championnat du monde sans précédent, s’est rendu sur le campus pour récupérer son diplôme auprès du professeur Sir Peter Gregson, directeur général et vice-chancelier de l’Université de Cranfield, dans le cadre d’un événement sécurisé par Covid. “

Nous nous efforçons toujours de créditer les sources originales. Si vous avez une astuce pour qu’un lien relatif au sport automobile monoplace figure dans le prochain tour d’horizon des ., veuillez nous l’envoyer via le formulaire de contact.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

En ce jour en F1

Né aujourd’hui en 1967: Heinz-Harald Frentzen – Coéquipier de Michael Schumacher et Karl Wendlinger dans l’équipe de voitures de sport de Mercedes, a remporté trois courses de F1 avec Williams et Jordan et a été finaliste du championnat 1997 contre son coéquipier Jacques Villeneuve

Partagez cet article . avec votre réseau: