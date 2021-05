. Round-up: Alpine peut désormais combattre “des voitures plus rapides que nous”

En résumé: Esteban Ocon est encouragé par le rythme bien amélioré d’Alpine depuis le week-end dernier.

En bref

Les améliorations d’Alpine signifient qu’ils peuvent se battre avec McLaren, FerrariAlpine a eu du mal à trouver le rythme lors des deux premières courses à Bahreïn et à Imola, mais a marqué un solide doublé hier.

À la fin de la course, les deux voitures ont pu se battre et finir devant la Ferrari de Carlos Sainz Jnr et la McLaren de Daniel Ricciardo, ce qui, selon Ocon, reflétait l’ampleur de leur amélioration.

«C’était une course vraiment amusante», a-t-il déclaré. «C’est vraiment bien d’avoir des batailles avec les voitures qui ont été plus rapides que nous dans les deux premières courses. C’est vraiment agréable d’avoir franchi une telle étape en termes de performances.

Allure alpine trop pour les points Alfa Romeo espère

Une Alpine renaissante était une mauvaise nouvelle pour Alfa Romeo, qui reste sans point après la course d’hier. Cela a été une déception pour Antonio Giovinazzi après avoir battu les Aston Martins.

«C’était juste une course claire de mon côté», a-t-il déclaré. «Je me suis amusé avec Fernando au début et avec Sebastian à la fin. Nous avons commencé P12, aujourd’hui nous étions plus rapides qu’Aston Martin, plus lents qu’Alpine. Il ne suffisait donc pas d’être dans le top 10. »

Tsunoda dit que le respect des limites de piste n’avait aucun effet sur le rythme

Yuki Tsunoda a été averti du respect des limites de piste lors du Grand Prix du Portugal, son ingénieur lui disant qu’il ne pouvait plus repasser au premier virage après deux avertissements. C’était le deuxième avertissement de limite de piste que Tsunoda avait depuis ses débuts en F1, après avoir également été averti à Imola.

Interrogé par . sur ce qu’il a changé depuis lors dans la course, Tsunoda a déclaré que cela avait peu d’effet. «Pour être honnête, pas grand chose, j’ai respecté les limites de la piste par la suite et je ne pense pas que cela ait affecté les performances de la voiture.

«Il y a beaucoup plus d’espace pour améliorer la voiture, pour avoir plus de rythme, donc je ne pense pas que les limites de la piste l’affectaient.»

Nous nous efforçons toujours de créditer les sources originales. Si vous avez une astuce pour qu’un lien relatif au sport automobile monoplace figure dans le prochain tour d’horizon des ., veuillez nous l’envoyer via le formulaire de contact.

En ce jour en F1

Il y a 40 ans aujourd’hui, Nelson Piquet a remporté le Grand Prix de Saint-Marin après que les Ferrari de tête se soient repliées sur une piste de séchage. Carlos Reutemann a pris la troisième place derrière Riccardo Patrese pour conserver la tête du championnat.

