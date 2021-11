. Round-up: « Apparemment, vous pouvez conduire avec les ceintures de sécurité lâches »

Dans le tour d’horizon : Max Verstappen a attiré l’attention sur l’amende infligée à son rival au championnat Lewis Hamilton pour une infraction aux règles de sécurité après le Grand Prix de Sao Paulo, soulignant que c’était moins que ce qu’il avait reçu pour une infraction au parc fermé.

En bref

Commentaires de Verstappen sur Hamilton fineHamilton a été condamné à une amende de 5 000 € – avec une autre amende de 20 000 € suspendue jusqu’à la fin de la saison 2022 de F1 – pour avoir déconnecté ses ceintures de sécurité après sa victoire au Brésil avant de s’arrêter dans les stands.

La veille, Verstappen a été condamné à 10 fois plus d’amende après qu’une séquence vidéo l’ait montré en train d’inspecter et de toucher l’aileron arrière de la voiture de Hamilton dans le parc fermé. L’aileron arrière a ensuite échoué à une inspection technique, bien que les commissaires sportifs aient décidé que ce n’était pas une conséquence du fait que Verstappen l’ait touché.

« Il n’est plus permis de toucher l’aileron arrière, c’est sûr, sinon vous avez une amende très chère », a observé Verstappen dans une interview pour DAZN. « Mais apparemment, vous pouvez conduire avec vos ceintures de sécurité lâches. C’est moins cher, je pourrais y penser.

Des médias sociaux

Publications notables de Twitter, Instagram et plus :

Liens

Liens intéressants sur les courses automobiles :

Le retour à la planche à dessin a déclenché la charge de titre en F1 de Hamilton (The Guardian)

« ‘La première moitié de la saison a été l’une des plus difficiles que j’aie eues’, a-t-il déclaré, avant de confirmer que les symptômes sous-jacents sont maintenant passés. ‘Je me sens mieux que je ne me suis senti depuis longtemps. Donc, d’une manière ou d’une autre, je’ J’ai réussi à passer à travers.' »

Les tribunes d’Albert Park ont ​​été agrandies en raison de la forte vente de billets de F1 australiens (Speedcafe)

« Maintenant, nous revenons à la même construction que nous avions, du point de vue de la configuration, les années précédentes, mais nous augmentons la capacité de ces tribunes, en raison de la demande initiale, nous avons il faut les agrandir. »

« Je pense que nous sommes de retour là où nous devrions être » – Adrian Campos Jnr lors de sa première saison à la tête de Campos (Formule 3)

« J’ai beaucoup appris, je n’aurais jamais pu imaginer que c’était si difficile. Parfois, je regardais mon père et il était assez détendu, on aurait dit que tout était assez facile, mais ce n’est même pas proche de ça. »

Carpenter gardant les options ouvertes pour l’entrée numéro 20 (Racer)

« Même si je devais être totalement honnête et transparent, il me serait difficile de mettre des cotes exactes sur quoi que ce soit aujourd’hui simplement parce qu’il y a encore beaucoup de pièces en mouvement. Mais nous voulons être prêts à tester bientôt dans le nouveau année, donc tout mettre en place pour que nous puissions le faire est la priorité. »

Le gouverneur de Jakarta Anies sur la collaboration entre la Formule E et IMI-Jakpro (Formule E)

« Pour l’Indonésie, l’E-Prix 2022 est plus qu’un simple événement de course, mais aussi un message au monde entier que l’Indonésie se remet de la pandémie de Covid-19. Nous sommes prêts à accueillir les touristes et les investisseurs dans le pays, et cela soutiendra le plan de restauration économique post-pandémie du gouvernement. »

Nous nous efforçons toujours de créditer les sources originales. Si vous avez une astuce pour un lien relatif au sport automobile monoplace à figurer dans le prochain tour d’horizon ., veuillez l’envoyer via le formulaire de contact.

En ce jour dans le sport automobile

Ce jour-là, en 1963, Lee Wallard, vainqueur de l’Indianapolis 500 en 1951, est décédé. Il n’a commencé qu’une seule autre course de championnat du monde, ce qui lui a valu un taux de victoire record de 50 %.

