. Round-up: Aucune chance de suivre Sainz aux points

Dans le tour d’horizon : Daniel Ricciardo dit qu’il n’avait pas la vitesse pour suivre son compatriote Carlos Sainz Jnr jusqu’aux points à Istanbul.

En bref

Ricciardo a réalisé « quatre bons tours » dans le GPRicciardo turc et Sainz a partagé la dernière ligne de la grille, mais alors que le pilote Ferrari a pris des points pour la huitième place, son rival a admis qu’il n’avait pas le rythme dans sa voiture pour suivre.

« Nous étions côte à côte dans le premier tour, je pense que j’étais en avance à un moment donné, il était devant, puis nous avons fait des allers-retours et puis il m’a rattrapé », a expliqué Ricciardo.

« Mais ensuite, sa capacité à traverser le peloton et à continuer… ce n’était pas vraiment comme si son départ était meilleur et cela le mettait dans une meilleure position, c’était juste qu’il était plus rapide et qu’il avait plus d’adhérence disponible. J’ai juste vu certains des mouvements qu’il a faits, il a très bien conduit donc je ne lui enlève pas ça, mais on pouvait dire qu’il conduisait avec confiance et que l’adhérence lui donnait beaucoup.

« Nous n’avions tout simplement pas cela. Même si je gagnais cinq places au départ et qu’il restait où qu’il soit, il allait quand même arriver à un moment donné, il était juste beaucoup plus rapide.

Une mauvaise adhérence à l’avant a été le facteur limitant tout au long de la course de Ricciardo, qu’il a terminé 13e. « Dès que je me suis retrouvé derrière quelqu’un, j’ai perdu l’avant et puis il a commencé à mourir », a-t-il déclaré.

« Alors je suis allé aux stands, je pensais que nous serions rapides avec de l’air pur avec un pneu neuf, ce n’était pas vraiment rapide. On est passé par une phase où c’était médiocre, puis c’est comme si c’était éclairci. Et je me souviens de quatre bons tours où j’avais l’impression que je pouvais vraiment m’appuyer sur le pneu et j’ai commencé à sourire sous le casque, puis il est retombé.

« Les 10 derniers tours étaient juste très difficiles, juste à l’arrière. J’ai jeté un coup d’œil à la fin, on pouvait voir la toile, c’est au cœur.

Brawn défend le changement des règles de 2022

Analyse : la F1 a sa concurrence la plus proche depuis des années, mais de nouvelles règles la ruineront-elles en 2022 ?La Formule 1 connaît peut-être son combat de championnat le plus proche depuis des années, mais le directeur du sport automobile Ross Brawn reste convaincu que les changements radicaux des règles techniques à venir pour la saison prochaine sont nécessaires.

S’exprimant après que le leader du championnat ait à nouveau changé de mains entre Max Verstappen et Lewis Hamilton lors du Grand Prix de Turquie dimanche, Brawn a déclaré : .

« Je pense que cela ne comprend pas le fait que même si le championnat est passionnant cette année, les voitures ont toujours du mal à se suivre de près et à créer des opportunités de dépassement.

« Bien que les règles de 2022 ne changeront pas la situation du jour au lendemain, je pense qu’elles constituent une bien meilleure plate-forme pour améliorer les courses sur piste et je suis sûr qu’une fois les nouvelles règles établies, nous verrons des courses et des championnats incroyables dans l’avenir, avec encore plus d’action roue à roue.

Red Bull présentera la marque Acura au Grand Prix des États-Unis

Red Bull remplacera les logos Honda sur son aileron arrière et sa combinaison de pilote par la marque Acura pour le Grand Prix des États-Unis, selon .. Acura est la marque haut de gamme de Honda pour le marché nord-américain. Le capot moteur des RB16B devrait conserver la signalisation Honda E Technology introduite plus tôt cette année.